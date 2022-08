Revelan nombres de panelistas que Canal 13 tendría en carpeta para el regreso de “Acoso textual”

Los últimos días algunos programas de espectáculos han dado como un hecho que Canal 13 estaría fraguando la firme idea de reponer nuevamente en pantalla su exitoso programa de entrevistas “Acoso textual”.

Con un formato de similar al que presentaron a inicios de 2000 y con la presencia de Sergio Lagos en la conducción, como fue durante su primera temporada, el proyecto de reposición del estelar liderado por variadas figuras femeninas estaría tomando forma en las oficinas de la señal de Andrónico Luksic, según informaron en “Me Late” y confirmaron en el portal elfiltrador.cl.

Esto, luego que el periodista de “Me Late”, Luis Sandoval, asegurara que “Canal 13 viene a revolucionar la industria” con esta readecuada propuesta de programa.

Las nuevas figuras de Canal 13

“A diferencia de la vez anterior que estaba franjeado, todos los días cerca de las cinco de la tarde, en esta oportunidad debería ser programación estelar, horario prime”, señaló Sandoval.

El dato aportado por el panelista de “Me Late” tomó fuerza en otros medios de farándula nacionales, los cuales incluso ya han lanzado los primeros nombres de figuras televisivas que ya habrían sido sondeadas por Canal 13.

Tal es el caso de la actriz Begoña Basauri, quien luego de ganar “Masterchef Celebrity Chile”, rechazó la propuesta de Chilevisión para sumarse al grupo de concursantes que por estos días participan en “El discípulo del chef”, debido a que, en sus palabras, estaba trabajando ya en un “proyecto” que en los próximos días debería confirmar.

Sus motivos los entregó en radio ADN, donde aseguró que “fue imposible (sumarse a ‘El discípulo del chef’) por una cosa logística. Porque al igual que ‘Masterchef’ es un proyecto que requiere el ciento por ciento de tu tiempo. O sea, no puedes hacer otra cosa. Y yo tengo hoy día un proyecto, que ya en unas semanas podré hablar de él, que también me toma tiempo y no logré compatibilizar”.

Junto con Basauri, otras figuras que habrían sido sondeadas por el canal privado, según elfiltrador.com, fueron “la periodista Yazmín Vázquez”, que por estos días se encuentra sin pantalla y abocada a su negocio hotelero en el sur del país, y “la cantante argentina María Jimena Pereyra”, quienes estarían en el grupo de panelistas de un programa que incluso tendría su fecha de estreno en el tercer trimestre de este año, una vez que finalicen las celebraciones de Fiestas Patrias.