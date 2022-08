Helhue Sukni tiene miedo de quedar “como Michael Jackson” en su próxima cirugía estética

Helhue Sukni contó que se encuentra muy ansiosa en la previa para su cirugía plástica, esto tras revelar que ya se realizó los últimos exámenes para el gran día.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada comentó que “ahora la tía Helhue va a quedar más joven. Espero no quedar como el Michael Jackson”.

En el registró aseguró que ya se hizo exámenes de sangre y un electrocardiograma para su próxima cirugía de rostro que la dejará de “40 años”.

“Me va a sacar la carne por dentro, no por fuera, y me va a sacar el cuello. Le dije al hue... ‘oye, sácame las ojeras’. Me dijo ‘no, porque lo que voy a hacer es sacarte un poco de acá, de los párpados que tengo como caídos, los va a estirar”, contó.

“Van a ver a una tía Helhue nueva, renovada de 40 años ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo?”, cerró Helhue, asegurando que el procedimiento se podría llevar a cabo durante la próxima semana.

Sacando las malas energías

Antes de contar esta noticia, Helhue mostró su preocupación por las malas energías y decidió realizarse un sahumerio con un incienso.

“Amigos, me ven con una varita de incienso, me la estoy pasando por todo el cuerpo, ¿y saben por qué? Porque siento que estoy llena de malas energías”, comentó en la misma plataforma.

“Ustedes dirán ‘la tía Helhue está loca’... No sé, hoy salí, pero algo me pasó, me siento llena de malas energías y no se las quiero mandar a ustedes. Miren, prendí mi vela”, añadió.

Posteriormente, se mostró moviendo una varilla de un lado a otro, con los ojos cerrados y mirando hacia arriba.

“Necesito respirar. Amigos, de verdad, ustedes van a decir que la tía Helhue está loca, pero no, no estoy loca. Cuando ustedes sientan una hue... que llega un peso en la espalda. Primera vez que me pasa en 56 años”, explicó y comentó que luego de este procedimiento se sintió mucho mejor.