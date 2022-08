Laura Prieto expuso las consecuencias que le trajo salir con JC Rodríguez: “La gente todavía me sigue vinculando”

Este viernes, Laura Prieto se integró al panel de “Me Late Prime” para ser parte de la sección de juegos “Escrúpulos”, en donde tuvo que responder algunas preguntas sobre su antigua relación con Julio César Rodríguez.

La dinámica consistía en que cada uno de los integrantes del panel de TV+ recibía una pregunta directa, y aprovecharon la oportunidad para saber con qué ex le gustaría volver.

“No me calza ninguno. Si esperan ese, no es. En este minuto de mi vida no volvería con ninguno de mis exs, prefiero estar sola ¡Trágame tierra en este minuto! Mucho cariño, pero no”, explicó.

“Hay buenos recuerdos y uno los guarda, se queda con esas vivencias. Fueron relaciones de muchos años y hay mucho cariño, pero uno logra hacer su vida y salir adelante”, añadió.

Posteriormente, la modelo reveló algunas cosas con las cuales tuvo que lidiar tras el quiebre con el animador de CHV.

“Una de las cosas importantes es que tuve que hacer mi vida, durante mucho tiempo me vinculaban a esa persona, a Julio. Llevo años de mucho trabajo para tratar de desmarcarme, de no ser la polola de”, confesó.

“Yo le agradezco mucho a Julio por haber formado parte de mi vida y de ser parte de mi familia, del crecimiento de mi hija y todo. Pero siento que eso ha pasado y la gente todavía me sigue vinculando. Pasaron como seis años desde que terminamos, he logrado hacer mi vida, salir adelante sola”, recordó Laura.

Finalmente, aseguró que algunos usuarios de las redes sociales aún le preguntan por esta relación, lo que no es de su agrado. “Me dicen ‘¿todavía te sigue manteniendo Julio?’ Me saco la cresta trabajando, tengo mis emprendimientos, me mantengo sola”, aseguró.