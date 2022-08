“Qué le pasa cuando ve El Rey León?”: Mauricio Pinilla vivió incómodo momento tras broma sobre Coté López

Durante este sábado, Mauricio Pinilla vivió un incómodo momento mientras se encontraba animando su programa “Buen Finde”, en donde fue víctima de una particular broma sobre una polémica del pasado junto a Coté López.

Todo comenzó cuando en el programa se encontraban realizando un despacho desde Talca, en donde unos de los periodista del espacio estaba cubriendo la celebración de la Fiesta del Chancho.

En ese momento, se encontraba entrevistando a una de las personas que sería parte de la competencia de payas, en donde el hombre después de algunas palabras advirtió que su última rima sería “puntua”.

“¿Me dan permiso o no me dan permiso? Yo me hago responsable, ¿se puede o no se puede?”, preguntó el notero al estudio.

Posteriormente, el notero se acercó al hombre que se encontraba con su guitarra, quien recitó: “Para mi amigo Pinilla, yo sé que es un buen campeón, ¿pero qué le pasa a usted cuando ve El Rey León?”, lanzó el concursante, quien generó incomodidad dentro del estudio de TVN.

“Bastante puntuda era pues”, señaló el exjugador de la Universidad de Chile.

El momento quedó ahí, puesto que el periodista rápidamente se alejó del lugar para dirigirse a entrevistar al alcalde de Talca, quien invitó a todos a la celebración en la región del Maule.