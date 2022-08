“Lo extraño tanto”: Juan David Rodríguez se emocionó tras recordar a su padre, “Chocolate” Rodríguez

Durante este sábado, Juan David Rodríguez estuvo como invitado en el capítulo estreno de “La Divina Comida”, en donde compartió algunos emotivos momentos junto a Hélenia Melán, la periodista Beatriz Sánchez y el actor Gabriel Urzúa.

Todo comenzó cuando recibió a los comensales en la tercera noche de programa, y la modelo colombiana le obsequió chocolates en forma de lombriz haciendo una referencia al padre del cantante, Juan “Chocolate” Rodríguez, quien falleció el 2012.

“Mi padre… el mejor cantante que he escuchado en mi vida y el papá que he conocido en el mundo. Mi padre fue una leyenda en este país, por los años 50, hizo muchas canciones famosas cuando no existía la tele”, recordó exchico “Rojo”.

Asimismo, Juan David aseguró que su padre “era un chocolate, era dulce mi papá, era sonrisa, era ‘vamos mijo’ pa’ adelante’. Era una escuela de amor, lleva diez años ya que falleció”.

“Y cada día es peor, no puedo manejarme como tú, me emocioné”, confesó mientras se limpiaba las lágrimas de su rostro.

Finalmente, el artista comentó que “la verdad es que lo extraño tanto, porque él era dulce, no se pasaban penas con mi viejo. Un beso a mi viejo”, para posteriormente hacer un brindis por Chocolate Rodríguez al cielo.