Acoso brutal: Cami denunció terribles amenazas de muerte en su contra

“Maldita anoréxica, perra maldita, muerta de hambre, te voy a ver enferma, muerte a tu integridad...”, son solo algunos de los terribles insultos y amenazas de muerte que Cami Gallardo denunció en sus redes sociales hace pocos momentos en su propio Instagram.

“Nadie merece vivir así”, dicta uno de los mensajes que publicó hace solo unos minutos en sus redes sociales la cantante nacional Camila Gallardo, quien acaba de asegurar que su equipo ya está al tanto y empezaron una orden de alejamiento para cuidar su integridad física, porque una usuaria de Instagram no solo la acosa constantemente

La artista ha recibido reiterados mensajes por parte de una usuaria, quien no deja de amenazarla y asegurarle que si la ve cerca, le hará mucho daño. Por eso, la misma cantante publicó un comunicado en sus historias de Instagram.

“Vengo a denunciar públicamente a una persona que está violentándome verbalmente por redes sociales hace meses. Poco sentido me hace la vida que predica llevar versus el vocabulario y las amenazas de muerte que me insiste en enviar. Creo importante denunciarla porque me hizo entender que iría a alguna de las fechas para hacerme daño”, escribió la artista.

”La tuve que bloquear de mi cuenta principal porque sus amenazas no se detenían. Mi novio también tuvo que hacer lo mismo. Me parece escalofriante este tipo de personalidades, que venden un rol, un perfil y una estafa. Me parece peligroso que además tenga la impunidad para estar dando vueltas amenazando y violentando mental y emocionalmente a otras personas”, contó desde su segundo Instagram.

”No sigamos normalizando el miedo, la violencia y el odio por redes sociales. Nadie merece vivir así”, finalizó y mostró los innumerables mensajes que parece recibir casi a diario y que contienen frases irrepetibles que inluso le desean muerte a su maternidad y los peores deseos que alguien podría imaginar.

De hecho, el último de los mensajes que exhibió de su acosador virtual decía: “Muerte a tu maternidad por el resto de los días de tu vida”.

