House of the Dragon: El árbol familiar de los Targaryen y dónde se ubica Daenerys, madre de dragones

El éxito de Game Of Thrones se basa en su intrigante historia llena de traiciones, guerras sangrientas, alianzas y sobre todo mucha conspiración de sus personajes que buscan obtener el anhelado Trono de Hierro. Tras finalizarse su historia, HBO se dio a la tarea de estrenar una serie precuela y que lleva por nombre House Of The Dragon.

La nueva serie de HBO cuenta con la producción ejecutiva del creador de todo este universo, George R.R Martin quien busca impedir cualquier error que pudo haber ocurrido en Game Of Thrones durante sus últimas temporadas.

Para eso ayuda a desarrollar esta historia que se basa en su libro “Fuego y Sangre”, donde se relatan los acontecimientos que llevaron a los Targaryen al poder y su permanencia durante varios cientos de años.

La serie House Of The Dragon se sitúa a 171 años antes de los acontecimiento de Game Of Thrones, por lo tanto no veremos la hazaña de Robert Baratheon junto a Ned Stark para derrotar a Rey Loco, papa de Daenerys Targaryen. Como tampoco veremos el origen de los Caminantes Blancos.

[Te recomendamos leer: HBO Max: estas son las cosas que debes saber antes de ver House Of The Dragon]

Para entender la trascendencia de los Targaryen y su impacto sobre King’s Landing hay que conocer el árbol familiar que inicia con Aegon Targaryen y finaliza Jon Nieve (Aegon Targaryen) en la última temporada de Game Of Thrones.

Características de los Targaryen

Los rasgos típicos de los Targaryen son su piel pálida, pelo plateado, platino o dorado y ojos en una variedad de tonos de púrpura o azul claro

Los Targaryen pueden tolerar un poco más de calor que la mayoría de la gente común; sin embargo, no son inmunes al fuego.

Durante la Conquista de Aegon, la familia construyó el Fuerte de Aegon en la nueva capital, Desembarco del Rey. El Fuerte de Aegon fue derribado más tarde y sustituido por la Fortaleza Roja, que siguió siendo su sede principal mientras duró su dinastía, y que albergaba el Trono de Hierro.

Los Targaryen gobernaron como reyes durante casi 300 años.

Árbol Familiar de los Targaryen

Para comprender el orden de los Targaryen, HBO facilitó una ilustración donde se muestran 300 años de la familia que gobernó en los siete reinos.

Árbol familiar de los Targaryens (Fuente de la imagen: HBO, Helen Sloan, Ollie Upton e ilustración fotográfica: Ava Cruz)

(Mirar imagen ampliada aquí)

¿Dónde se ubica Daenerys?

La relación entre Rhaenyra (protagonista de House Of The Dragon) y Daenerys (protagonista de Game Of Thrones) se separa por casi 8 generaciones. Sin embargo, son parientes de sangre.

Daenerys está relacionada tanto con Rhaenyra como con Daemon a través de su segundo hijo, Viserys II, cuyo hijo Aegon IV tomó el trono. Más tarde, el hijo de Aegon IV, Daeron II, hizo lo mismo. Su hijo Maekar I se convirtió en rey más tarde, luego Aegon V, seguido por Jaehaerys II, y finalmente el padre de Daenerys, Aerys II, conocido como “Rey Loco”.