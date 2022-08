Ingrid Cruz defiende a Rudolphy y opta por no dar su postura para el Plebiscito: “No tengo cuero de chancho para aguantar que me destripen”

El fin de semana pasado Álvaro Rudolphy dejó la grande en Twitter luego que saliera a la luz pública una carta donde 100 integrantes de diferentes disciplinas profesionales manifestaron su apoyo por el Rechazo, siendo el famoso actor el número nueve en la lista, que también la integran Pablo Díaz, Mariana Aylwin y Viviana Blanlot, ex ministra de Defensa de la Presidenta Michelle Bachelet, entre otros.

Cientos de críticas contra el actor se podían ver en redes sociales, además del troleo de su propia compañera, Mariana Di Girólamo, quien compartió una escena de “Perdona nuestros Pecados” que protagonizaban ambos. “Yo sé que usted es más malo que el diablo. Aunque el diablo se cambie de disfraz, siempre será diablo”.

Al respecto Publimetro conversó con la actriz Ingrid Cruz, quien debuta este martes en “Hijos del Desierto”, nueva teleserie de Mega.

La actriz precisó que le parece muy bien que Rudolphy haya dado a conocer su opinión. “Apelo por un país tolerante, hay muchos actores que están por el Apruebo y otros por el Rechazo, ya la decisión de hacer una nueva Constitución está zanjada y estás en todo tu derecho de aprobar y rechazar”, dijo Cruz.

“Lo importante es llamar a la gente a respetar, no al odio parido”, precisó la actriz, que consultada sobre cómo se manejan las diferencias dentro del gremio de los actores, dijo que es “bastante más tolerante”.

“A mí me gusta mucho conversar y ojalá cuando tú me planteas tu punto de vista, sean tan interesante que pueda variar el mío, pero siento que eso se ha perdido, no hay debate respetuoso, hay ofensas, por eso no he dicho mi postura, no tengo el cuero de chancho para aguantar que me destripen en cualquier red social, tengo cuero duro para otras cosas”, explicó.

Además, precisó que tiene una hija muy activa en redes sociales, por lo que no le gustaría que leyera comentarios en su contra.

Con respecto a las diferencias, Cruz fue enfática: “La Pao (Volpato) que está por el Apruebo, es una diosa y Álvaro es un dios, los quiero a los dos”.