Jennifer Garner dio lección de madurez con su novio mientras JLo y Ben Affleck se casaban

Jennifer López y Ben Affleck se casaron por segunda vez este fin de semana en la finca que Ben posee en Georgia, a orillas del río North Newporth, y aunque su ex, Jennifer Garner fue invitada, no asistió.

Y es que no debe ser fácil para ninguna mujer asistir a la boda de su ex, aunque ya no lo ame, y tenga un nuevo amor, por lo que la protagonista de Si tuviera 30 prefirió tener otros planes.

Muchos se preguntan si Jennifer Garner estaría afectada por la segunda boda de su ex y padre de sus hijos, pero la verdad es que se mostró muy feliz y tranquila.

Jennifer Garner demostró que es feliz con su novio mientras su ex se casaba con JLo

Jennifer Garner fue captada de paseo este sábado con dos personas muy importantes en su vida, mientras sus hijos estaban en la boda de Ben y JLo.

Y se trata de su padre, William John Garner, y su guapo novio, el empresario John C. Miller, con quienes fue de compras en una tarde divertida.

La famosa fue captada con un look muy sencillo y natural, con pantalones anchos de rayas blancas y azules, y camiseta azul, el cabello suelto y desarreglado y sin maquillaje.

Jennifer no solo se veía hermosa, sino que estaba feliz y tranquila con su novio, y, de hecho, muchos fans se acercaron para tomarse fotos con ella, y quedaron encantados con su amabilidad y carisma.

“Esta mujer no tiene nada que envidiarle al ex y JLo, su novio está bien guapo”, “Jennifer es una mujer madura que sabe que Ben quedó en el pasado”, “así es Jenni no hay que llorar por patanes, disfruta con tu novio”, y “esta mujer es hermosa y se valora”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jennifer Garner dio lección de madurez una vez más y dejó claro que no le afecta que su ex tenga una nueva vida, pues ella también está viviendo su amor con John al máximo.