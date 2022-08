“La cagué”: la acción de Karen Bejarano que le valió el reto de Yann Yvin en El Discípulo del Chef

La noche del domingo se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. En el espacio, se vivió un singular momento, cuando Karen Bejarano le fue a presentar su plato a Yann Yvin, quien la retó ante una acción que la participante efectuó.

Esto luego que la influencer vertiera salsa sobre la carne que llevaba en el plato, en momentos que se encontraba frente al chef.

“Yo no he dicho nada, llegas, no hablas, me tiras todo encima, no sé de qué estamos hablando”, expresó Yvin al ver la acción. “Es que ahora le voy a hablar”, respondió la participante.

“No me gusta que me pongan salsa encima de mi carne”, agregó con rostro de seriedad el chef.

Ante esto, Bejarano afirmó que “¿No? ¿Se puede retroceder?”. “La cagué”, manifestó en las entrevistas individuales.

Sergi Arola sacó la voz

“Yo decido dónde quiero pone mi salsa”, insistió Yvin frente a la concursante.

Las palabras del chef fueron respondidas por Sergi Arola, el líder del equipo rojo, del cual es parte Karen Bejarano.

“Yo decido como termino mi plato”, expresó el español.

“A tu puesto”, le señaló posteriormente Yvin a Bejarano, quien se devolvió agachada a su posición. “Me reduje a mi más mínima expresión”, indicó.

“Arriba, pero qué coño abajo. Arriba, yo decido cómo acabo el plato”, concluyó Arola.