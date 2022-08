La manera en la que el hermano de Ben Affleck le da la “bienvenida” a Jennifer Lopez dentro de su familia

La segunda boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez es sin duda el suceso más importante en la farándula mundial actualmente, la enorme celebración contó con todo tipo de comodidades y tuvo a la pareja rodeada de sus seres queridos. Lamentablemente, Casey Affleck, hermano de Ben se perdió la ceremonia y ahora ha dedicado un emotivo mensaje a Jlo dándole la bienvenida a la familia.

Casey Affleck ha sabido hacerse un nombre por sí mismo y no vivir bajo la sombra de su hermano, inclusive llegó a llevarse a casa el Oscar a mejor actor por su interpretación en “Manchester by The Sea” en 2016 y al contrario de lo que muchos creerían, Casey se mantiene muy activo en redes.

Casey Affleck celebra la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Con una fotografía donde se puede ver a los dos hermanos y Jennifer caminando por una calle durante el primer noviazgo de la diva del Bronx y Ben, Casey celebró la unión de ambos, dándole la bienvenida a su nueva cuñada a la familia de la forma más cálida posible.

En la publicación el ganador del Oscar escribió “Las cosas buenas valen la pena esperar. Aquí un brindis por los giros y vueltas, los nuevos comienzos y la búsqueda de nuevos depósitos del viejo amor”. La publicación demostró ser todo un éxito con sus seguidores reuniendo 16 mil likes.

“Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para una verdadera disfunción! Estoy bromeando, estoy bromeando. Jen, eres una joya. ¡¡¡Te queremos tanto!!! ❤️” culminó el actor, cuyos más de 48 mil seguidores se sumaron a la celebración dejando sus mejores deseos. No se conocen las razones por las que Casey Affleck no pudo ir a la boda de su hermano.

Fans de Casey Affleck apoyan a Ben y Jennifer

De entre los cientos de comentarios que dejaron los fans en la publicación de Instagram, uno en particular tocó el corazón de todos y obtuvo más atención “Que felicidad que el amor verdadero resistió 20 años latente y el noveno corazón real de Ben y Jen”.

“Toda la felicidad del mundo a la querida familia AFFLECK. Jen es realmente una joya, es un regalo. Muy hermosas tus palabras y el cariño de quienes vieron nacer este amor y ahora renacer” culminó la usuaria.