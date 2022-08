Mónica Rincón le envía sentido mensaje a María Luisa Godoy tras revelar que el hijo que espera tiene síndrome de Down

María Luisa Godoy reveló en “De tú a tú” que el hijo que espera padece síndrome de Down y junto con eso, hizo una profunda reflexión sobre lo que significa esta condición y cómo han vivido en familia este diagnóstico. Es así que la conductora de noticias, Mónica Rincón, le envió un potente mensaje a través de las redes.

Rincón sufrió la pérdida de su hija, quien también padecía esta alteración cromosómica, es por esto que sus palabras adquieren aún más fuerza. “Querida María Luisa. Pura felicidad le espera a tu hijo. Miles agradecemos tu testimonio como un aporte para que este sea un país más inclusivo y acogedor”, precisó la periodista.

Querida María Luisa

María Luisa se confiesa

“Siempre quise tener muchos hijos, desde chica siempre fui guaguatera, amo a los niños, me entretienen, siempre donde mejor lo he pasado es con los niños”, explicó María Luisa sobre su amplia familia, donde, de hecho, sus hijas tienen un total de 45 primos.

“La maternidad es, lejos, lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre quise ser mamá, hay personalidades que tenemos la maternidad a flor de piel, y yo siempre supe que era lo que más quería en la vida. Es un amor que no tiene que ver con nada, por primera vez uno se siente vulnerable, de decir que esto es tan inmenso que si le pasa algo me muero. Me cambió, porque nunca había conocido un amor tan grande en la vida, nunca había sido tan feliz, y es lejos lo que más me apasiona, me gusta y disfruto”, señaló María Luisa.

Luego, consultada por Martín sobre su actual embarazo, la animadora lo definió como “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”. Según explicó, todo partió cuando, para su ecografía, el doctor le pidió que se hiciera un examen genético debido a su edad. Inicialmente se resistió, pero finalmente accedió a hacérselo.

Una semana después su ginecólogo la citó a su consulta y le dio el diagnóstico. “Me dijo que venía con un problema de cromosomas (...) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, confesó la animadora.