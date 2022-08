“No lo quiere ver ni en pintura”: dan cuenta de la indignación de Mauricio Isla con Pinilla por romance con Gala Caldirola

La relación amorosa que, hace tres meses, habrían iniciado el retirado futbolista e ídolo de la U, Mauricio Pinilla, y la española Gala Caldirola, exesposa del lateral de la UC, Mauricio Isla, no sólo causó un terremoto en el mundo del espectáculo nacional sino que en el íntimo círculo del mundo del fútbol, donde se aseguró que el defensor y otras figuras futbolísticas estarían indignadas y sorprendidas con el actual rostro de TVN.

Pero no sólo el ambiente futbolero estaría en contra de Pinilla, sino que también en las oficinas de los actuales directores del canal público, quienes ya habrían tomado la decisión de ponerle freno al meteórico ascenso de su animador estrella.

La molestia de Mauricio Isla con Pinilla

Según reveló la periodista Paula Escobar, en el Live de Sergio Rojas “Que te lo digo”, el fulminante enamoramiento de Pinilla lo tendría por las cuerdas con los ejecutivos de TVN, quienes descartaron de plano que el exfutbolista llegara, junto a Karen Doggenweiler, a la conducción de “Buenos días a todos”, como se rumoreó con fuerza en los pasillos de la señal pública.

“Me están comentando que Pinilla podría llegar con Karen al matinal de TVN, pero ahora me lo desestiman, fíjate. Me dicen que no. Podría haber pasado antes, con los ejecutivos antiguos que estaban enamorados de Mauricio, sin embargo los de ahora no estarían muy contentos con él entonces no lo tienen como una carta para animar el matinal”, reveló Escobar.

Como si eso fuera poco, la cordial relación que mantiene con algunos de sus excolegas peloteros se vino abajo por estar involucrado sentimentalmente con la expareja de uno de los suyos.

“(El romance con Gala Caldirola) lo sabe el círculo futbolístico, donde hay un quiebre por esto. Dicen, entre comillas, que ‘se han roto códigos’. Imagina Arturo Vidal diciendo como: ‘¡No! no puede ser’. ¡Imagínate! Arturo Vidal (entre risas). Huaso Isla, y con esto se los digo todo, Huaso Isla está indignado con Mauricio Pinilla, con quien Gala tiene una relación de tres meses y medio. Y yo creo que estamos en posición de corroborar ese romance”, afirmó la periodista especializada en temas televisivos de la farándula chilena.

Sus dichos fueron ratificados por Rojas, quien dio cuenta que sus contactos en el fútbol le confirmaron la indignación que provocó en Isla conocer del romance de Pinilla con su exesposa.

“Paula, tú sabes que yo participé en las ligas menores de fútbol. Tengo muchas amigas calcetineras y un par de amigos futbolistas (...) y en el caso de Mauricio Isla, yo trabajé con un primo de él (...) Isla jamás les va a dar la bendición (a Pinilla y Gala) y yo te voy a decir además que yo soy vecino de Mauricio Isla, de acá, de Calera de Tango, y te voy a decir algo. Está tan tan enganchado, me cuentan, Mauricio Pinilla, de Gala Caldirola”, insistió el panelista de “Ma Late Prime”, quien aseguró que el mundo del fútbol considera como una “mariconada” lo que hizo Pinilla con la expareja de Isla.

“Te quiero decir algo Paula, yo también sé que Mauricio Isla es que no quiere ver ni en pintura a Pinilla. Es más, lo que él le ha dicho a sus cercanos, que yo conozco porque además conozco a los vecinos de Calera de Tango (...) la cosa es que me dicen que no lo quiere ver ni en pintura Isla a Pinilla y que todos encuentran que lo que hizo Pinilla es una ‘mariconada’, así me lo dicen, el término futbolistico que seria lo de Pinilla es una ‘mariconada’ por no respetar códigos del futbol (...) es más, una persona, también de este grupo, me dice: ‘Oye, pero si Pinilla es capaz incluso de meterse con las mamás de los compañeros’. Mira la estupidez, así está catalogado. Eso me dicen, que no tiene ningun tipo de límite al momento de querer copular, me dicen que él es muy sexual”, finalizó.