¿Si se parecen?, esta influencer imita a Lady Di y se vuelve famosa

La moda no tiene edad ni fecha de caducidad, por eso es que Lady Di, luego de tantos años de haber partido del mundo, sigue inspirando a muchos jóvenes hoy en día. Y es que sería mentira el negar que fue una gran influencia en la vida, sobre todo en la realeza y las mujeres, que veían en ella, un ejemplo a seguir. Más allá de su generosa personalidad y dulzura con la gente, Lady Di contaba con una belleza innegable.

Parece que eso ha sido lo que ha inspirado a Rose, quien ha compartido en diferentes oportunidades fotos imitando a Lady Di, incluso, ya es bastante reconocida por su parecido no solo físico, sino con sus vestidos, maquillaje y hasta expresiones faciales.

Rose es bastante rubia, delgada y con los ojos azules que caracterizaron a la princesa Diana, además de eso, utilizan varios efectos de época, que evocan perfectamente el sentimiento de ver a la Princesa Diana. Pero no solo recrea a Lady Di, sino que la chica en general está interesada en los estilos de las épocas del 60, 70 y 80.

“Wow, trajiste tantos recuerdos. Si Harry quería casarse con su madre, debería haberse casado contigo” “Diana renacida, necesito verificar su fecha de nacimiento, que coincida con cualquier incidente relacionado con Lady Diana” eran algunos comentarios que le dejaban a ella, pero lastimosamente, Rose decidió dejar de inspirarse en Lady Diana, porque a pesar de recibir tanto apoyo por parte de los seguidores, afirmó que sabía que podía crecer mucho más siendo ella misma.

“Tal vez sea bueno abordar una vez más por qué me detengo. Siento que tengo mucho más que hacer, que puedo crecer siendo yo misma. Siempre he sido yo misma, pero hubo un punto en el que la gente comenzó a verme como esa chica que se parece a Diana. Si bien este es un gran honor, a veces tengo la sensación de que la gente no me quiere por mí, sino por la persona que me parezco”

A pesar de la triste noticia, Rosa siempre será recordada por su magnífico parecido a una de las mujeres que marcó la historia.