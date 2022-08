“Tu hijo tiene mucha suerte de tenerte como mamá”: el emocionante momento entre María Luisa Godoy y Martín Cárcamo

María Luisa Godoy conmovió a las redes sociales al revelar que el hijo que viene en camino padece de síndrome de Down. En conversación con Martín Cárcamo en “De tú a tú”, la animadora de TVN contó cómo se enteraron, y la forma en que la familia ha vivido el proceso.

La animadora lo definió como “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”. Según explicó, todo partió cuando, para su ecografía, el doctor le pidió que se hiciera un examen genético debido a su edad. Inicialmente se resistió, pero finalmente accedió a hacérselo.

Una semana después su ginecólogo la citó a su consulta y le dio el diagnóstico. “Me dijo que venía con un problema de cromosomas (...) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, confesó la animadora.

LEE MÁS: María Luisa Godoy y diagnóstico de síndrome de Down de su próximo hijo: “Dejaron de felicitarme”

Cuando le contaron a sus hijas

Llegó el momento de contarle a sus hijas la noticia, y para ello María Luisa e Ignacio aprovecharon la celebración de sus 10 años de matrimonio. Para sorpresa de la animadora, las niñas se pusieron a llorar.

“Yo nunca me imaginé, pero ellas también tienen que vivir un duelo. Porque los papás en general nos imaginamos un hijo y siempre dicen que hay que vivir un duelo del que imaginaste con el que es. Y los hermanos también. Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con síndrome de Down, así que pensé que iba a ser demasiado fácil”, dijo.

Según contó, lo primero que le preguntaron sus hijas fue si su hermano iba a tener que pasar hospitalizado todo el tiempo. Luego, una de ellas mencionó que nunca iba a poder ser papá. Y otra le preguntó: “Mamá, si tú pudieras elegir, ¿le sacarías el síndrome de Down?”.

“Yo le dije que no, en ningún caso, porque no les cambiaría nada a ninguno de ustedes, a todos los amamos como son. Ahí después lo asumieron, lo digirieron, y hoy lo único que quieren es estar con él, cuidarlo, jugar con él”, señaló.

“Yo lo único que quiero es que sea feliz (...) Para mí de verdad es un motivo de alegría, un ser humano maravilloso y ya lo amamos demasiado, toda nuestra familia”, concluyó.

“Tu hijo tiene mucha suerte de tenerte como mamá”, afirmó Martín a la animadora, y le agradeció la confianza.