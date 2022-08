Cancelan show de Plácido Domingo en Chile en medio de acusación de vínculos con secta sexual

Este martes, la productora que organizaba el concierto de Plácido Domingo en Chile , agendado originalmente para el próximo 16 de octubre, anunció la cancelación del espectáculo, esto en medio de la reciente acusación en contra del tenor español, donde es vinculado con una secta en Argentina dedicada al abuso, trata y explotación sexual.

Según recoge Deutsche Welle (DW), la empresa asegura que el show fue suspendido debido a “dificultades en la logística de la gira” y a “una situación que se escapa de sus manos como productora” , por lo que lamentan las “complicaciones que esto pueda generar”.

Asimismo, se anunció un proceso para la devolución de todas las localidades que ya fueron vendidas para el concierto en el Movistar Arena.

Cabe recordar que Plácido Domingo ha recibido más de un centenar de denuncias por parte de mujeres por supuestos abusos y comportamiento indebido, a las que se suma su presunta vinculación con la secta argentina, “Escuela de Yoga” de Buenos Aires.

En conversación con TV Azteca, el tenor se refirió a la acusación , desmintiendo cualquier vínculo con la organización.

“Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso ”, manifestó.