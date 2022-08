Donde hubo fuego...: Aseguran que Mauricio Isla retomó el amor tras quiebre del corazón

“Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el vip?”, con esa pregunta Raquel Argandoña lanzó su papita farandulera en el programa “Zona de estrellas”, respecto al golpeado corazón de Mauricio Isla, luego de su quiebre con Thati Lira, los cahuines con Gala Caldirola y sus peleas en la cancha, vistiendo la camiseta de Universidad Católica.

“Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran”, continuó, dándole misterio a la noticia, como si fuera la exitosa serie de Netflix, “Donde hubo fuego”, escrita por el guionista chileno Ignacio “Chascas” Valenzuela.

“Demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel”, agregó, generando la desesperación entre sus compañeros panelistas que no daban más de la intriga. Más aún, cuando aseguró que se estuvieron besando “toda la noche”.

“Lamentablemente para ellos había una pareja de amigos que estaba en el mismo vip y vieron todo, todo”, confesó, demostrando que tenía pruebas científicas para corroborar que Mauricio Isla tuvo un reencuentro muy apasionado con su ex Thati Lira, su pareja de más de un año con quien terminó de manera abrupta hace menos de un mes, aparentemente, por motivos de celos de parte de la bailarina brasileña.

“Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo”, reflexionó Raquel, experta en términos amorosos, quien también protagonizó un reciente término con su pareja Félix Ureta, dejando a todos con los crespos hechos, puesto que tenían listas las pilchas para asistir al matrimonio que anunciaron con bombos y platillos.

Murió la flor

Fue a comienzos de agosto cuando se dio a conocer que el romance idílico entre el futbolista Isla y coach emocional había llegado a su fin y ambos habían borraron todas las fotos donde salían juntos en Instagram, como un acto de desapego y rotundo olvido.

“Fue él quien decidió terminar la relación, por eso borraron todas las fotos. Y parece que no hay vuelta atrás”, revelaron los especialistas. “Ella es bien celosa, tenían varios problemas por los celos, y el Huaso habría decidido terminar por eso”, precisan.