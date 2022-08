Kylie Jenner luce labios más gruesos y desata indignación en redes: “ya se ve ridícula”

Kylie Jenner es una de las empresarias más exitosas que ha logrado crear una fortuna de millones de dólares gracias a su línea de maquillaje Kylie Cosmetics.

Además, pertenece a una de las familias más famosas por lo que siempre ha estado envuelta en polémicas, y recibe miles de críticas por su físico, acciones, y hasta sus lujos.

Para nadie es un secreto que Kylie Jenner ha cambiado físicamente, y aunque niegue algunos retoques estéticos, son evidentes, desde sus glúteos, busto, hasta su nariz y labios.

Siempre ha recibido críticas por exagerar sus curvas, y recientemente se convirtió en blanco de ataques por lucir unos labios más gruesos.

Kylie Jenner reaparece con labios más gruesos y recibe miles de críticas

Kylie reapareció en TikTok en un video con su mejor amiga Stassie y luce unos labios mucho más gruesos que antes.

La famosa lleva sus labios en un tono marrón con un delineado que los acentúa aún más, por lo que le han dicho que ya pare de aumentarlos.

“OMG esta mujer no sabe cuándo parar, se ve horrible”, “ya sus labios se ven tan ridículos y falsos, ya no lo hagas más”, “esta mujer era hermosa y se dañó su rostro agrandando tanto sus labios”, “para de inyectarte los labios ya, te ves patética, no te luce”, y “pareces un mostruo ya”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se desconoce si Kylie inyectó sus labios de nuevo o solo es un efecto con labiales y delineador, lo cierto es que sus labios se ven mucho más gruesos, y ya supera por mucho a Angelina Jolie.

A pesar de las críticas, la menor del clan Kardashian Jenner ama sus labios gruesos, y la hacen sentir hermosa y sexy, y aunque a muchos les moleste, ella lo presumirá sin importar lo que digan de ella.