“Lo encuentro tan guapo...”: Laura Prieto confesó su fuerte atracción por José Luis Repenning

Laura Prieto, acaba de integrarse como panelista del programa de espectáculos Me Late de TV+. Hoy, en su primer día, opinó de varias noticias faranduleras, pero hubo una en especial que pareció llamar mucho más su atención: La supuesta llegada de José Luis Repenning a Canal 13.

Solo cuando mencionaron al periodista, la ex de Julio César Rodríguez confesó que este la pone bastante nerviosa, y que incluso cuando lo ve, se le dificulta bastante el solo acto de hablar.

“A mí me pasa algo con Repenning, es que para mí él es uno de los pocos hombres de la televisión que yo lo veo presencialmente y me pone nerviosa, no puedo hablar de corrido”, indicó la ex chica Yingo. Es que según detalló, se encontró varias veces con el periodista cuando ella participaba en El Muro, un sketch de Morandé con Compañía. Ahí se cruzaban en pasillos de vez en cuando puesto que él daba las noticias, pero ella no conseguía hablar bien debido a los nervios que le daba.

“Él tiene algo, tiene una presencia, lo encuentro tan, tan guapo”, aseguró ante la risa de sus nuevos compañeros. Pero recalcó que su atraccción hacua el no es solo algo físico, porque también tiene “algo en su personalidad tan correcta”. De esta manera, Laurita Prieto marcó su regreso a la televisión.