“Me excita”: la confesión subida de tono de Leonora que sorprendió a Ennio Carota en El Discípulo del Chef

Leonora Saavedra sorprendió en el último capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión, luego de revelar que le pasan cosas con Ennio Carota. Incluso, sostuvo un diálogo con el chef, en donde le confesó este hecho.

Mientras el italiano le daba instrucciones al equipo verde, la participante realizó sus confesiones ante la cámara.

“Me excita. Siento cosas con él. Me pasan cosas cuando me grita, como que soy importante para él. Soy sádica”, expresó.

Posteriormente, en las entrevistas individuales, profundizó sobre esto. “La verdad de las cosas es que me pasan cosas con él. Yo tengo que reconocerlo. Cosas suaves hasta el momento. ¿Pero, qué mujer no ha tenido sus fantasías? Yo tengo la mía con él”, afirmó.

Su conversación con Ennio Carota

“Leo, ¿Qué te pasa cuando te hablo fuerte?”, le preguntó después el chef a la participante.

“Nada. Me pasan cosas profe, no las puedo decir por el horario”, le respondió Saavedra.

“¿Son buenas o malas?”, le consultó con una sonrisa Carota.

“Son buenas. Lo vamos a pasar bien los dos”, respondió Leonora.

“¿Dónde la vamos a pasar bien?”, insistió el italiano. Ante esto, la concursante le hizo un gesto de silencio.

Finalmente, la participante señaló en las entrevistas individuales que “si el Ennio sigue así en esta actitud de gritarme. Me encanta que me grite. Que me diga ‘Leo’, que un día me diga ‘Leo, quiero más, quiero más’. Yo no sé para dónde va a llegar”.