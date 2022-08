“No te dejes pisotear”: Karen Bejarano apoyó a Gala Caldirola tras supuestos favores económicos de Mauricio Pinilla

“Está tan enganchado Mauricio Pinilla de Gala Caldirola que incluso él ya ha asumido cierto compromiso económico para con Gala”, comentó el panelista farandulero Sergio Rojas. Palabras que no pasaron desapercibidas para la aludida quien quiso desmentir lo que se habló sobre ella.

“Soy una mujer decididamente independiente. Tengo una situación laboral maravillosa y no le debo nada a nadie. Basta de juzgar y denigrar a las mujeres con especulaciones sin fundamentos!!” , reclamó en su furioso descargo.

De hecho, hasta su amigo y mánager Suro Solar alzó la voz para confirmar que los dichos de Gala son ciertos, pues es él quien maneja su dinero por lo que sabe con lujo de detalles todo lo relacionado a las finanzas de la ex chica reality. “Doy fe que todo es trabajo y esfuerzo desde que llegaste a Chile hasta el día de hoy...”, aseguró.

Varios personajes de la farándula local reaccionarfon frente al tema en redes sociales, la última en sumarse fue la mismísima Karen Bejarano, su compañera en El Discípulo del Chef, quien no se quedó callada frente a la información difundida por el periodista.

“Mi preciosa, me parece tremendamente justo que no te dejes pisotear por aquellos que quieren vender más con un titular morboso”, expresó la ex Mekano por medio de sus redes sociales. Junto a lo anterior, agregó “los que te conocemos sabemos la mujer esforzada que eres y lo mucho que trabajas y has trabajado para que no falte nada en tu hogar”.

Luego, Karen les dio un consejo a sus seguidores arremetiendo con todo contra las noticias faranduleras: “Evolucionemos desde el amor y preocupémonos de lo que nos compete a cada uno y punto” , concluyó Karen Bejarano.