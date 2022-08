Better Call Saul: los 10 mejores capítulos de la aplaudida serie según IMDb

Hace unos días finalizó una de las series más aplaudidas de los últimos años: Better Call Saul. La serie protagonizada por Bob Odenkirk y creada por Vince Gilligan y Peter Gould se convirtió en un éxito, tal como aconteció previamente con Breaking Bad.

La serie, que contó en su elenco además con nombres como Jonathan Banks, Rhea Seehorn y Giancarlo Esposito, logró 46 nominaciones a los premios Emmy durante su emisión, recibiendo además diversos premios de la críticas.

Si aún no has visto Better Call Saul (y no te molesta ver las descripciones de los episodios), o si tienes ganas de volver a verla, te dejamos los mejores capítulos de la producción según IMDb. Cabe recordar que se encuentra disponible en Netflix.

Los 10 mejores capítulos de Better Call Saul según IMDb

10.- Five-0 (Temporada 1, capítulo 6. Calificación 9,4)

Los días de Mike como oficial de policía en Filadelfia lo alcanzan cuando lo interrogan sobre un evento trágico de su pasado.

9.- Winner (Temporada 4, capítulo 10. Calificación 9,5)

Jimmy da un giro a su reputación. Lalo ata cabos con Gustavo. Mike es forzado a tomar una decisión difícil.

8.- Waterworks (Temporada 6, capítulo 12. Calificación 9,6)

Las apuestas suben cuando se hace un descubrimiento.

7.- Bagman (Temporada 5, capítulo 8. Calificación 9,7)

Cuando un simple recado para un cliente sale mal, Jimmy es llevado al límite; Mike toma medidas para contener la ira del cartel; Lalo recibe una visita inesperada.

6.- Chicanery (Temporada 3, capítulo 5. Calificación 9,7)

Kim y Jimmy se enfrentan con Chuck y Howard en la audiencia del Colegio de Abogados de Nuevo México.

5.- Bad Choice Road (Temporada 5, capítulo 9. Calificación 9,7)

A raíz de la traumática desventura de Jimmy, Kim hace un balance de lo que es importante; Jimmy intenta volver a la normalidad, pero es más difícil de lo previsto; Gus y Mike ponen en marcha un plan.

4.- Rock and Hard Place (Temporada 6, capítulo 3. Calificación 9,7)

Nacho sigue escapando mientras decide a quién va a ceder su lealtad. Jimmy se encuentra en un punto dónde debe escoger si ser un amigo del cartel o una rata. Gus y Mike preparan una reunión de equipo.

3.- Point and Shoot (Temporada 6, capítulo 8. Calificación 9,8)

Un visitante inesperado obliga a Jimmy y Kim a enfrentar las consecuencias de sus acciones.

2.- Saul Gone (Temporada 6, capítulo 13. Calificación 9,8)

Seis años antes de conocer al traficante de metafentamina Walter White, el poco experimentado Jimmy McGill se transforma en su alias, Saul Goodman, un hombre enfocado a la abogacía criminal, que está en busca de su destino.

1.- Plan and Execution (Temporada 6, capítulo 7. Calificación 9,9)

Jimmy y Kim lidian con un imprevisto de último minuto en su plan.