Echoes en Netflix: la serie de misterio que está impactando a la audiencia

El drama y el misterio siempre serán unas características dentro de las producciones exitosas de cualquier plataforma streaming como Netflix, por eso Echoes (Ecos en Latinoamérica) está escalado rápidamente posiciones entre los contenidos más vistos.

La serie dirigida por Vanessa Gazy cuenta la historia de la misteriosa desaparición de una hermana gemela que genera una serie de acontecimientos inesperados.

Durante 8 episodios de 45 minutos, los espectadores son testigos de como la desaparición se va convirtiendo en un drama mucho más grande que pocos imaginan.

El elenco está conformado por: Michelle Monaghan como Leni y Gina, Matt Bomer como Jack Beck, Daniel Sunjata como Charlie Davenport, Ali Stroker como Claudia, Karen Robinson como la sheriff Louise Floss, Rosanny Zayas como la diputada Paula Martínez, Michael O’Neill como Victor McCleary, Celia Weston como Georgia Tyler, Gable Swanlund como Mathilda “Mattie” Beck y Jonathan Tucker como Dylan James.

[Te recomendamos leer: The Addams Family: así lucen los actores de la película de los 90′]

Michelle Monaghan protagonista dos veces

La actriz estadounidense de 46 años es la encargada de personificar tanto a Leni como Gina aumentando el nivel de dificultad en su interpretación. En el pasado, Monaghan había participado en papeles dentro de películas como Misión imposible 3 y Misión imposible: Protocolo fantasma, Kiss Kiss Bang Bang, Gone Baby Gone, Made of Honor, The Heartbreak Kid, Eagle Eye, Source Code, True Detective y Pixels.

“Realmente decidí comenzar con el trauma fundamental de que perdieron a su madre, y cómo compartieron diferentes verdades en torno a eso, y lo que realmente sucedió”, dijo Michelle Monaghan a Yahoo Canadá. “Dejé que esas diferentes perspectivas informaran quiénes eran como mujeres y cómo eso podría afectarlas característica, energética y emocionalmente”.

“Con eso en mente, utilicé eso como línea de base para desarrollar a Leni de principio a fin, y luego entré en el mismo proceso con Gina. Así que después de pasar por ese proceso, realmente pude saltar a su piel con bastante facilidad, simplemente haciendo el cambio, literalmente, a diario”.

La serie denominada como “limitada” (es decir, que no tiene necesidad de nuevas temporada) se encuentra disponible en Netflix desde el 19 de agosto.