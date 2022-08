Fans defienden a Alejandro Fernández de quienes lo señalan por vestir ‘afeminado’

Alejandro Fernández se dejó ver disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa, lejos del escándalo y las presiones del espectáculo. Y aunque ha sido una buena temporada para él gracias a que ha pasado tiempo con sus hijos y nietos, los internautas no dan tregua al ponerlo como blanco de críticas por su aspecto.

“El Potrillo” compartió una serie de fotografías durante un paseo por Venecia, Italia en las que luce despreocupado, con su cabello blanco y unas camisas con estampados coloridos.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido!”, escribió en la descripción.

De inmediato los internautas comenzaron a decir que “parece señora” y que es un “afeminado”.

“Vivimos lo suficiente para ver a Alejandro Fernández convertirse en señora de las lomas”. ”Yo no se por qué critican tanto a la señora Alejandro Fernández”. “Ahora sí que Alejandro es la señora de las cuatro décadas, o mejor dicho las seis?”. “Tengo ganas de cantarle la de señora señora señora”. “Toda una señora de Las Lomas”. “La verdad es que si parece señora, si no me dices que es Alejandro no te la compro”. “Esa blusa sí parece de señora”, se lee.

Algunos “defendieron” al cantante señalando los altos precios detrás de su vestimenta. Sin embargo, las burlas continuaron.

En la foto de Alejandro Fernández con su outfit de “Señora de las Lomas” se puede ver que porta un Rolex GMT Master II en caja y brazalete de oro amarillo con carátula verde. El watchinango que te muestra dos usos horarios tiene un precio resell de 50,000 usd. pic.twitter.com/2UZRnblGkd — Dereck Sánchez ⚜️ (@Deresan1k) August 22, 2022

Pues si, Alejandro Fernández es una señora, pero una ¡carísima! Les dejo la lista de las cosas que trae y no entiendo ¿porqué trae dos lentes? pic.twitter.com/hBbv1DxdpI — Denisse De La Fuente (@nenadelafuente) August 22, 2022

Esto dividió opinones en redes sociales ya que muchos comentarios estaban llenos de prejuicios. Algunos pidieron respeto hacia el cantante y señalaron de “hipócritas” a quienes lo critican por su forma de vestir mientras apoyan a otros cantantes que hacen lo mismo.

“Bájenle dos rayitas empezando porque dejen de usar la palabra ‘señora’ como insulto”. “Cállense todos, se ve bien y puede vestirse como quiera”. “No entiendo porque a Alejandro Fernández no lo bajan de señora lesbiana mientras Harry Styles “rompe barreras” de estilo”. “A Bad Bunny y a Harry Styles le aplauden todos los outfits queer pero a Alejandro Fernández no lo bajan de p*to, ¿cómo?, ¿porqué?, ¿como miden a quien aplaudirle y a quien escupirle?”

A Bad Bunny y a Harry Styles le aplauden todos los outfits queer pero a Alejandro Fernández no lo bajan de p*to, ¿cómo?, ¿porqué?, ¿como miden a quien aplaudirle y a quien escupirle? pic.twitter.com/Pppt47VEmq — Amigobvie 🫀 (@amigobvio) August 22, 2022

Es momento de dejar de usar “señora” y “afeminado” como insultos

Es común escuchar a muchos decir “pareces señora” a quienes no actúan según su edad sino mayores. La palabra se ha utilizado para crear un estereotipo en torno a la forma de vestir, hablar o actuar de alguien pero termina siendo un insulto que en realidad no tendría que serlo.

Por otro lado el término “afeminado” también ha sido utilizado para insultar a los hombres que “actúan como mujeres”, señalando que “carecen de hombría”.

No hay nada de malo con estos rasgos y comportamientos. Las características de personalidad de las personas no deben estar vinculadas a su género. Usar esos términos como insulto sólo refuerzan el hecho de que vivimos en una sociedad extremadamente machista.

Alejandro Fernández no se deja de nadie

Aunque el cantante no responde directamente a las críticas, sí compartió una segunda serie de imágenes con un mensaje con el que calló a muchos.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer ! #yoestoymuyfeliz”, se lee.