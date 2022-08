¿Había mala onda?: La sorpresiva respuesta de Neme tras partida de Repenning a Canal 13

La confirmación que el periodista José Luis Repenning renunció a Meganoticias y firmó contrato con Canal 13, al parecer no tiene muy contentos a sus compañeros de Mega, quienes estarían un poco molestos, puesto que hubo un día que ni siquiera se presentó a trabajar y tampoco contestó el teléfono. Así lo informaron desde el programa de espectáculos Me Late, quienes se contactaron con José Antonio Neme para saber su impresión respecto a la partida. Pero su respuesta, confirmó que los ánimos no serían los mejores.

“Sobre la partida de Repenning a Canal 13, te voy a responder lo siguiente”, comentó el conductor del matinal, al periodista Luis Sandoval.

“La verdad, querido, no tenía mayor cercanía con él, así que no tengo ninguna opinión. Tú sabes que yo soy un hombre franco, por lo tanto, no tengo opinión alguna”, señaló de manera tajante, sorprendiendo con su respuesta que se prestó para especulaciones si había mala onda o no dentro de los compañeros de canal. Más aún ahora que podrían ser competencia directa, si es que Repenning llega a animar el matinal de Canal 13 junto a Priscilla Vargas el próximo 5 de septiembre, el día después del Plebiscito.

[ “Hijos del desierto”: El desafío de recrear Valparaíso antiguo en un cerro de Curacaví ]

“Ley del hielo”

Ante esto, quien aportó un sabroso dato fue otro panelista de Me Late, Francisco Halzinky quien recordó un tenso momento que protagonizaron los periodistas al aire, cuando Neme volvió a Mega tras haber estado un tiempo breve trabajando en La Red.

“En un momento, le preguntan si había podido reencontrarse con sus excompañeros de prensa, y él dice que poco, porque le hacían la ley del hielo”, indicó el “experto en reality”.

“Repenning lo emplaza en pantalla y le dice ‘a ver, pero ¿Quién te hacía la ley del hielo? Porque yo no he tenido ningún problema contigo...No, si contigo no hay ningún problema”, respondió Neme, mostrando tensión entre los hombres anclas de Mega.