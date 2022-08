¿Juan Gabriel tuvo una relación amorosa con su hijo adoptivo? Esto dijo él

A pocos días de cumplirse su sexto aniversario de fallecido, han salido a la luz nuevos rumores y polémicas sobre la vida del artista mexicano Juan Gabriel. Así, se divulgo la noticia sobre la supuesta relación amorosa que habría sostenido con su hijo adoptivo, Alberto Aguilera Jr., quien decidió pronunciarse al respecto.

Todo surgió a raíz de una entrevista realizada en el programa televisivo ‘Chisme No Like’, en la que Alberto Gómez, quien dijo ser uno de los mejores amigos del fallecido músico, dio a conocer la noticia y dijo: “Sé que mucha gente se va a molestar”.

Aguilera Jr., quien no habría sido adoptado legalmente por el ‘Divo de Juárez’ por falta de documentos en el proceso, ha estado en el ojo de la opinión pública por estos días por diversos rumores. Así, se conoció que pasó un tiempo tras las rejas luego de ser detenido mientras conducía por El Paso, Texas.

¿Juan Gabriel y su hijo adoptivo fueron pareja?

El rumor no ha pasado desapercibido por la familia del artista y fue el mismo Luis Alberto quien salió a desmentirlo. En entrevista con De Primera Mano, aclaró que solo se trataba de un invento y que tenía sospechas de que todo fue un acuerdo con malas intenciones.

“Yo lo conocí hace algunos años (a Alberto Gómez), le di una entrevista para lo del libro y dice diferente, esto ya lo inventó con esta señora Silvia (Urdiqui)”, dijo el hombre.

Asimismo, manifestó su molestia y desmintió la noticia. “Nunca hubo una relación sentimental. Estoy súper molesto, traumado, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela, era su consentido, me traía a los conciertos y las casas que compró”, añadió.

De igual manera, se dirigió hacia la opinión pública y pidió respeto por la memoria del que consideró como su padre.