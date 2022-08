Margot Kahl vuelve a TVN tras 20 años de ausencia

Dos décadas han pasado desde que Margot Kahl abandonó la televisión, la animadora que dejó un recuerdo inborrable en los televidentes chilenos regresará a TVN y a un programa franjeado vespertino, después del plebiscito. Según confirmó la revista Velvet y los periodistas del programa de espectáculos Me Late.

Según la información, recién esta semana, la animadora llegó a un acuerdo y está preparando su regreso a la pantalla. De hecho, fue la misma comunicadora, quien dio la noticia a través de su nueva cuenta de Instagram @margot.kahl. “Feliz de empezar un nuevo proyecto laboral”, escribió junto a una foto personal.

Mientras en estos momentos la cuenta de Margot sube sus seguidores, los periodistas de Me Late comentan la información de revista Velvet que recalca que en marzo de este año la conductora fue contactada por un portal de noticias para saber si volvería a la TV.

En ese momento, comentó que “no se trata de si volvería o no a la TV. Yo no tengo vetado ningún lugar de trabajo en particular, depende de cómo se haga un trabajo, eso me importa”. Y agregó que “si hubiese en TV un programa de calidad, que tenga el nivel de contenido que a mí me interesara, yo estaría perfectamente abierta a hacer un programa, tan abierta como no hacerlo si encuentro eso en un área distinta”.

Su regreso sería después del plebiscito del 4 de septiembre según informaron en la revista mencionada y en el programa de farándula de TV+.