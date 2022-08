“Mi más sentido pésame”: la broma de JC Rodríguez por inminente llegada de Repenning a Canal 13

La supuesta renuncia de José Luis Repenning a Mega se convirtió en el tema del momento en el mundo del espectáculo. Esto luego que surgiera el rumor que el periodista dejará la señal para convertirse en nuevo rostro de Canal 13, en donde podría reencontrarse con Priscilla Vargas.

Esto fue abordado en Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, en donde se refirieron a este hecho.

“Oye, Repenning se va a Canal 13, entretenido”, comentó Monserrat Álvarez mientras conversaba con Julio César Rodríguez.

“Se va a hacer la mañana”, bromeó JC, aludiendo a la posibilidad que el periodista sea parte del matinal de la mencionada estación televisiva junto a Vargas.

El comentario de Julio César Rodríguez

Tras esto, Rodríguez volvió a lanzar una broma sobre esta opción. “Desde acá, mi más sentido pésame”, señaló el animador, provocando las risas de su compañera.

De inmediato, el periodista precisó que “de verdad, levantarse todas las mañanas... pero Repenning está haciendo AM”.

“Levantarse no es el tema, a mi no me cuesta tanto, es que tú antes eras más hombre de la noche, hacías programas nocturnos. Levantarme no cuesta tanto, lo que pasa que a veces las cinco horas se hacen pesadas”, señaló por su parte Álvarez, para luego pasar a otros temas.