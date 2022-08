“Perdón que me tome un minuto”: el emotivo momento entre Julio César Rodríguez y Bastián Bodenhöfer

Un emotivo momento se vivió en el último capítulo de Pero Con Respeto, el programa de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez. En el espacio, el animador conversó con el actor Bastián Bodenhöfer, en donde abordaron diversos temas. Y uno de ellos fue la experiencia del intérprete como conductor de Uber durante la pandemia.

“Yo sé que te han hablado mucho del tema Uber, pero cuando manejaste (...) ¿Nunca se te ocurrió poner una cámara pa’ ver la cara de la gente cuando te veía a ti que eras el conductor del Uber?”, le preguntó el periodista.

“No, fíjate, no”, contestó entre risas el actor. “¡Pero por qué no!”, exclamó el comunicador. “No sé, no se me ocurrió”, apuntó el intérprete.

“O sea, yo pido un Uber y Bastián está en el volante”, señaló Rodríguez colocando rostro de sorpresa.

Ante esto, el intérprete indicó que “yo creo que menos del 20% de mis pasajeros se dieron cuenta quien era el conductor”.

Y sobre los que se dieron cuenta, manifestó que “pero por lo general muy amables, fue una experiencia bien, he escrito varias cosas. Las historias de la gente. De partida, las personas que me reconocieron me decían ‘bien, te admiro’ y toda la cosa”.

Tras esto, empezó a contar cosas que le decían las personas. “‘Yo mismo soy biólogo marino y no tengo pega hace tres años y estoy trabajando vendiendo huevos a domicilio’. Otra señora ‘que lindo verlo acá y toda la cosa. Tamos mal, ah’, ‘si po, tamos mal’, ‘Si po, yo soy psicóloga, pero tengo que trabajar cuidando niños’ y así”, relató.

“Yo creo que no dimensionaste”, le indicó Julio César. “Perdón que me tome un minuto. 30 segundos. Yo creo que tú no dimensionas el tremendo actor, la persona que eres porque has estado en nuestras vidas de siempre, entonces verte en las teleseries, verte en el teatro, que sigas vigente, tu actitud frente a la política. Entonces e repente tú no dimensionas quien eres, me pasa mucho eso en la cabeza, que quizás por eso fue tan espontáneo lo que hiciste y no le sacaste un partido como poner una cámara”, afirmó el periodista con evidente rostro de emoción.

“Que eres lindo”, señaló el intérprete, quien también se emocionó con las palabras del periodista.