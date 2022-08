“¿Pero cómo no fue a Cartagena?”: Paty Maldonado y Cata Pulido criticaron a Maite Orsini por ir a la nieve

Al parecer la ida a la nieve de la diputada Maite Orsini no les gustó nada a Cata Pulido y Paty Maldonado, quienes no dudaron en tirar algunos comentarios mientras se encontraban durante en la última transmisión de “Las Indomables”.

“La pobre diputada fue a la nieve, fue a Farellones”, empezó a decir la actriz.

“Pero cómo no fue a Cartagena, a mojarse las patas, no me hue… ¿En qué quedamos los comunistas entonces?”, reclamó la expanelista de “Mucho Gusto”.

Posteriormente, la dupla repasó algunas de las palabras de Orsini en redes sociales, en donde respondió a una pregunta de sus seguidores sobre este paseo familiar: “¿No te molestaron los cuicos de allá? Porque no te tienen buena claramente”, le escribieron.

“Me miran con cara de asco, pero tendrán que acostumbrarse a que la ciudad es de todas. Vivimos en una ciudad con acceso a la montaña, y visitarla no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Debemos democratizar el acceso a nuestra montaña”, expresó la parlamentario.

“A Farellones, hay muy pocos cuicos te diré, a no ser que vayas a La Parva…pero Farellones...”, aclaró Pulido, quien también recalcó que ahora ir a la nieve está más democratizado.

“Ella era la más cuica…yo creo que te miraban con cara de asco por otras cosas”, comentó Maldonado.