“Siempre es lo mismo”: Marisol protagoniza nuevo día de furia en El Discípulo del Chef

Un nuevo día de furia protagonizó Marisol Piérola en el último capítulo de El Discípulo del Chef. La participante del programa de Chilevisión amenazó con renunciar al espacio y arremetió contra la líder del equipo azul, Carolina “China” Bazán.

La ex concursante de Bake Off no siguió las órdenes de la chef y falló en la preparación de un caramelo.

Su equipo en tanto perdió en el reto y por este motivo, Bazán debía elegir a uno de los participantes para la eliminación.

Y justamente nominó a Marisol, hecho que desató la furia de la concursante. En ese sentido, reclamó por esta situación, abandonó el set y amenazó con renunciar.

“Siempre es lo mismo, soy la única nominada. Siempre voy a ser yo. No voy a opinar nada y no voy a decir nada. Voy a la pelea no más, voy a tratar de salvarme”, expresó.

Tras esto, afirmó que “siempre voy a hacer yo la nominada. Siempre. No hay otras más nominadas”.

“A no ser que cambies y me hagas caso en las instrucciones, va a cambiar la cosa”, le señaló Bazán.

Ante esto, Piérola indicó que “no, yo trato de hacer lo más que puedo. Yo lucho y todo y hago lo que más puedo. Pero bueno, así son las reglas como dice usted, usted decide. Son todas preferidas ellas, yo no, así que bueno, la entiendo”.

Finalmente, manifestó que “me voy, todos mis compañeros están picados conmigo. ¿Sabes por qué? Estrategia, quieren sacar a la mejor”.