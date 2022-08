Los hijos de Tim Burton ya crecieron: así son Billy Ray y Nell (Johnny Depp es padrino de uno)

Tim Burton es reconocido en todo el mundo por haber dirigido algunos de los largometrajes más exitosos e icónicos de la historia del cine, como Beetlejuice, Edward Scissorhands y Corpse Bride.

No obstante, además de ser uno de los cineastas más famosos por su trabajo y el estilo oscuro y peculiar de sus películas, el director es también un dedicado padre de dos hijos: Billy Ray y Nell.

Te recomendamos: Netflix muestra a la nueva Wednesday Adams de la próxima serie de Tim Burton

Así son Billy Raymond y Nell, los hijos de Tim Burton

El californiano concibió a sus únicos dos retoños con Helena Bonham Carter, la famosa actriz británica con quien mantuvo una relación sentimental entre los años 2001 y 2014.

Tras 13 años juntos y dos pequeños, la excéntrica pareja se separó de manera amistosa, pero han mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos a quienes protegen mucho de la prensa.

“Nos tomó un tiempo adaptarnos, pero creo que ahora es realmente muy bueno”, dijo Bonham Carter a The Guardian en 2020. “Y los niños están bien, pueden tener una doble vida”.

A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre los muy privados herederos del talento de Burton y Bonham Carter y te mostramos cómo crecieron:

Billy Ray Burton

Billy Raymond Burton nació en Londres el 4 de octubre de 2003. Cuando llegó al mundo, sus padres no habían elegido su nombre, pero pronto decidieron bautizarlo en honor a sus abuelos (William ‘Bill’ Burton y Raymond Bonham Carter).

Aunque muchos quizás no lo saben, el joven de ahora 18 años ha dado vida a pequeños personajes en diferentes producciones de su papá desde que era un bebé.

De acuerdo a Imdb, Billy debutó como actor a los 15 meses de edad interpretando al bebé en un cochecito en Charlie and the chocolate factory en 2005.

Desde entonces, ha participado en otras películas de su padre. Tales como en Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice in wonderland, Dark Shadows y Big Eyes.

Debido a que sus padres han protegido ferozmente su privacidad desde su nacimiento, es muy poco lo que se sabe sobre él y se desconoce si quiere ser actor. Tampoco tiene redes sociales públicas.

Billy Ray además es ahijado de Johnny Depp, quien es amigo cercano de su familia y uno de los actores más recurrentes en las películas de Tim Burton.

Asimismo, sus apariciones públicas y las de su hermana también son muy escasas, pero en julio pasado sorprendió al salir de paseo con su mamá luciendo como todo un hombre muy cambiado.

Como curiosidad, en 2007, Helena comentó en una entrevista que su hijo no era fan de la saga Harry Potter, en donde ella encarnó a la desequilibrada Bellatrix Lestrange.

Según contó a People, su hijo se asustó mucho cuando vio por primera vez la tercera entrega de la franquicia, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.

“Fue en el que su tía se infla en un globo enorme y sale flotando por la ventana. ¡Eso fue realmente traumático! Fue un error”, contó. Es probable que Billy la haya visto completa más adelante.

Por otro lado, cuando eran niños, Burton se refirió a sus hijos en una entrevista como “pequeñas criaturas sorprendentes”

Nell Burton

Nell Burton también nació en Londres pero el 15 de diciembre de 2007. Al igual que con Billy, sus padres no tenían su nombre seleccionado cuando nació. Hubo muchos rumores al respecto.

Pero, meses después de nacida, su madre compartió en entrevista que la habían bautizado Nell por “todas las Helens de la familia” (la madre de la actriz se llama Elena y su abuela se llamaba Helene).

La adolescente de ahora 14 años también ha actuado como extra en las películas de su papá desde que nació. Alice in Wonderland, Dark Shadows y Big Eyes son las cintas en las que ha aparecido.

Tal como su hermano mayor, tampoco se sabe mucho más sobre ella pues sus padres llevan vidas privadas y evitan exponerla. Además, la joven no tiene cuentas verificadas en redes sociales.

Durante su vida, Billy y Nell han asistido con sus padres a algunos eventos y han caminado a su lado en la alfombra roja. La última vez que los hermanos aparecieron en una red carpet fue en 2021.

En esa ocasión, los jóvenes asistieron al Festival de Cine de Roma junto a su padre y su perro Levi para apoyar al director, quien recibiría el premio Lifetime Achievement Award por su trayectoria.

En su paso por el evento, los tres lucieron atuendos coordinados. No obstante, Nell se destacó con su gran estilo combinando un minivestido negro, un bolso blanco y combat boots negras.