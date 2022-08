Paty Maldonado y Óscar Andrade se burlaron del exilio de Inti-llimani, Illapu y Quilapayún durante la Dictadura

Durante la última emisión de “Las Indomables”, Catalina Pulido y Paty Maldonado tuvieron una conversación con Óscar Andrade, en donde se refirieron con duras palabras a algunos grupos nacionales y algunos procesos políticos de hace varios años.

Todo comenzó cuando el artista mencionó a Quilapayún y a Illapu y su trayectoria: “Yo era el gil que iba a Carrascal a cantar por ellos”, pero “ellos vivieron un exilio dorado de 5 estrellas”, contó.

Según las palabras de Óscar, las personalidades le comentaron que “nos tenían departamento, gente a nuestro servicio…hacíamos gira, éramos estrellas”.

“He sacado la siguiente conclusión: Cuando los Illapu fueron a Europa y se dieron cuenta cómo vivían los Inti-Illimani y los Quilapayún, dijeron ‘tenemos que decir alguna hue… que deje la cag…”, lanzó y se burló del exilio político que vivieron estas agrupaciones entre los años 1981 y 1988, esto luego de que el dictador Augusto Pinochet les impidiera volver a su tierra.

“Lamento no haber tenido esa inteligencia para no haber dicho una hue… y haberme exiliado…Desde el cambio militar que me han persiguen, no te olvides que a mí me echaron hace poco pues”, le siguió el juego Paty Maldonado, en un notorio tono de burla.

Asimismo, aseguraron que el grupo Illapu era “doble estándar” tras haber cobrado más de 40 millones por un espectáculo en Maipú.

“Son cantantes de élite, que les preparan el escenario…no como una”, comentó la exMucho Gusto.

“Me siento muy identificada contigo (Óscar Andrade), porque hace muchos años atrás me trajo problemas algo que dije: No soy cantante de embajada, soy de restaurante, de hotel y de teatro que hay que pagar una entrada…A uno le ha costado mucho más por ser frontal, por decir la verdad, y eso les duele profundamente”, sentenció la opinóloga.