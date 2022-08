Raquel Argandoña lanzó revelador mensaje sobre sus hijos

Es conocido en farandulandia el cahuin que habla de la difícil relación que Raquel Argandoña mantiene con sus hijos, en especial con Raquelita Calderón, más conocida como Kel, con quien no se havlan desde el mediático escándalo que protagonizó su hermano Nano Calderón y el padre de los muchachos.

La noche de este miércoles se emitió un nuevo episodio de Zona de Estrellas en el que estuvo presente “La Quintrala” en su rol de opinóloga. El tema que estaban tratando en esta oportunidad tenía que ver con los hijos, mencionando a Pancho Saavedra que acaba de convertirse en padre de Laura, la pequeña que ha mostrado con orgullo por las redes sociales, donde también se le ve feliz junto a su marido Jorge Uribe.

Tras hablar todo esto, Raquel Argandoña, como madre que es no pudo dejar de comentar su verdad con respecto a los hijos “Se ven tan lindas cuando son chiquitas, pero espérate cuando cumplan 17 años”, dejando entrever que para ella no ha sido para nada miel sobre hojuelas.

¿Aún no se habla con Kel?

Hace algún tiempo Argandoña se refirió a los conflictos que ha tenido con su hija, hablando sobre la opción de retomar el contacto con ella.

“Me he tratado de acercar mucho, pero llega un minuto en que tú dices ‘basta’. La persona sabe dónde yo vivo, sabe que si algo le pasa yo voy a estar ahí, lo que necesite lo va a tener, pero yo no puedo seguir mendigando amor ni tampoco cariño. Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan”, aseguró.

Así es como Raquel Argandoña dejó claro que, si bien ella aceptaría una acercamiento con Kel Calderón más que feliz, no está dispuesta a seguir rogando si ella no da el primer paso.