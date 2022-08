¡Wilma González se casa!: el novio le dedicó unas tiernas palabras tras el compromiso

Durante este jueves se dio a conocer la feliz noticia de que Wilma González y Nicolás Seguel contraerán matrimonio. La romántica propuesta del novio fue mientras se encontraban en unas soñadas vacaciones en la ciudad natal de la modelo, en España.

A través de su cuenta de Instagram, el ingeniero civil publicó un tierno video donde se puede ver algunos registros de todo este proceso, desde cuando eligió el anillo hasta cuando le hizo la propuesta a la exchica reality.

“La chica de mis sueños ha dicho que SÍ! Frente al Palacio Real de España. Ha sido el momento más importante de mi vida, tal cual, eres mi reina @wilmagonzalezfit y la chica que quiero para toda la eternidad, en esta vida y en la otra”, escribió junto al video.

“Fue una planificación hermosa, con la gran ayuda de mi Madre @franciagonzl y mi Hermana @franseguelg. Mis mujeres que me acompañaron en tiempo y forma, las amo!!!!!”, agregó y le dedicó unas palabras al padre de la muchacha “por su gran apoyo constante”.

Aunque, Seguel no olvidó al retoño de Wilma: “al campeón de @noahegasgonzalez7 que fue mi coludido para este momento. Mi campeón apoyándome y diciéndome siempre, ‘mamá dirá que sí, que sí’ – ‘recuerda avisarme que la foto y yo hago el video’ jajaja gracias campeón por estar presente en este momento tan especial, gracias por amarme tanto”, expresó.

Sin embargo, la publicación se centró en su futura esposa, a la cual le dedicó un extenso mensaje: “Mi vida hermosa, eres mi chica, mi guerrera, mi partner, mi consejera, mi apoyo, mi razón que tengo día a día de existir. Gracias amor por todo, doy gracias a la vida por hacerme sentir cada segundo de que tú, tú y siempre tú. Eres quién me dejas loco y embobado. Te amo con todo mi corazón, a día de hoy me colocas nervioso cuando me miras, el que me digas que soy tu guapo. Todo el amor que siento tuyo hacía mi, se nota pero es que vamos!”.

“Eres la mujer más hermosa, por dentro y por fuera, una madre guerrera, preocupada, con que nunca le falte nada a Noah. Y así es, afortunado soy yo de tener aquella mujer a mi lado”, aseguró.

“Son momentos tan hermosos los que hemos vivido, que desde el día uno éramos y somos los inseparables. Los siameses, los pegotes, las almas gemelas somos tu y yo Wilma González Mendoza. Y ahora bien, ¡a preparar la boda mi vida! que estos novios deben celebrar”, concluyó.

El “sí” de Wilma

“Sí, sí y siempre sí!!!”, respondió la española en la misma publicación. “Gracias por ser tan especial, tan preocupado, tan buen compañero que me ayuda en todo y con lo complicado que lo tenemos a veces…”, expresó.

“Gracias por hacerme tan feliz, por estar a mi lado y caminar junto a Noah y a mi, gracias por brindarme una familia maravillosa, sin vosotros @franciagonzl @franseguelg @jseguel Y Tomasito nada sería tan bonito. Gracias de verdad. Te amo, os amo”, concluyó Wilma.

Acá te dejamos el video: