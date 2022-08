En el día de su cumpleaños: las 10 mejores películas de Blake Lively según IMDb

Este jueves 25 de agosto cumple 35 años la actriz Blake Lively. La intérprete estadounidense saltó a la fama al dar vida a Serena Van der Woodsen, la protagonista de la serie Gossip Girl (la cual puedes ver en HBO Max).

La actriz, quien se encuentra casada con Ryan Reynolds, ha participado en su carrera en cintas como Linterna Verde, El secreto de Adaline, Atracción peligrosa, Un pequeño favor y El ritmo de la venganza.

En el día de su cumpleaños, te dejamos las 10 mejores películas de Blake Lively según IMDb.

El sitio web es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

Las 10 mejores películas de Blake Lively según IMDb

10.- La vida privada de Pippa Lee (6,3)

Después de que su esposo la obliga a mudarse a una comunidad de jubilados, Pippa Lee se involucra en un período de reflexión y se encuentra encaminada hacia una tranquila crisis nerviosa. Con Robin Wright, Blake Lively, Julianne Moore, Keanu Reeves y Alan Arkin.

9.- Miedo profundo (6,3)

A tan solo 180 metros de la orilla, la surfista Nancy es atacada por un gran tiburón blanco. Con Blake Lively. Se encuentra en Netflix

8.- Aceptados (6,4)

Un joven de instituto al que rechazan todas las universidades en las que pidió ingresar opta por crear la suya propia, el Instituto de Tecnología de South Harmon. Con Justin Long, Jonah Hill y Blake Lively. Disponible en Netflix.

7.- Salvajes (6,4)

Dos emprendedores del mundo de la marihuana se unen a un turbio agente de la DEA para enfrentar a la jefa narco que secuestró a su novia y quiere arrebatarles el negocio. Con Blake Lively, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Benicio del Toro, John Travolta y Salma Hayek. En Netflix

6.- The Sisterhood of the Traveling Pants (6,5)

Cuatro mejores amigas traman un plan para mantenerse conectadas mientras sus vidas avanzan en diferentes direcciones. Con Amber Tamblyn, America Ferrera, Alexis Bledel y Blake Lively.

5.- Cafe Society (6,6)

En la década de los años 30, un vecino del Bronx se muda a Hollywood y se enamora de una joven que está viendo a un hombre casado. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively y Steve Carell.

4.- Un pequeño favor (6,8)

Una mujer intenta descubrir la verdad tras la desaparición de su mejor amiga. Con Anna Kendrick y Blake Lively.

3.- Elvis & Anabelle (7,1)

El hijo del dueño de una funeraria revive a la representante de un concurso de belleza que murió trágicamente. Con Max Minghella, Blake Lively y Joe Mantegna.

2.- El secreto de Adaline (7,2)

Adaline Bowman nació en 1908, pero tras sufrir un accidente adquirió la eterna juventud. Tras décadas de vida solitaria, conoce a Ellis Jones, un joven por el que merecería la pena perder la inmortalidad. Con Blake Lively, Michael Huisman y Harrison Ford. En Amazon Prime Video y HBO Max.

1.- Atracción peligrosa (7,5)

Un hábil grupo de ladrones roba un banco y mantiene como rehén a Claire, la subdirectora. Las cosas empiezan a complicarse cuando uno de los miembros de la banda se enamora de ella. Con Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner, Jon Hamm y Blake Lively. Disponible en HBO Max.