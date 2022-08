José Alfredo Fuentes desnuda su dolorosa separación: “Yo no estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos”

José Alfredo Fuentes será el próximo invitado en “De tú a tú”, donde conversará de lo humano y lo divino junto a Martín Cárcamo. Contará la historia de sus padres, donde revelará que explicará que sus dos hermanos, mucho mayores que él, son hijos del primer esposo de su madre, Armando Fuentes, mientras que él fue fruto de una relación que su madre tuvo con un hombre casado llamado Alfredo Rodríguez.

“En rigor yo debería ser el Pollo Rodríguez”, reirá, y explicará que su padre, que fue muy importante en su vida, falleció de un cáncer de páncreas fulminante cuando el cantante tenía sólo 8 años. “Para su funeral yo estaba con mi madre y mis hermanos en un rincón y en otro sector la familia de él”, recordará.

José Alfredo Fuentes Gentileza Canal 13

Su separación

Además, se referirá a uno de los períodos más duros de su vida, cuando en 2000, tras 31 años con su esposa Isabel Trías, decidió separarse de ella. “Necesitaba estar solo porque estaba pasando momentos angustiantes, no me sentía bien. Yo no estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos, me sentía mal conmigo mismo”, señalará, agregando que se fue de casa “con lo puesto”, y que fue un gran impacto en su vida.

“Ella lo pasó bastante mal. Fue un duro golpe el que le di, me da mucha lata haberlo dado porque yo me casé pensando en que era para toda la vida, con una mujer excepcional como ella y con una familia tan hermosa que era espejo para los demás amigos que teníamos”, contará.

Pese a ello, explicará que nunca se divorció y que de todas maneras sigue siendo parte activa de la vida de su ex mujer.

“No vivo con Isabel, pero estamos juntos todos los días. Yo, que no estoy con nadie desde hace muchos años, la mayor parte del tiempo que no estoy en mi casa, estoy en casa de Isabel. Hemos viajado juntos, los niños al lado. No somos pareja estable, pero si algo le pasa a ella, ahí estoy yo, si algo me pasa a mí, ella está. Sigue siendo la mujer más importante”, revelará.