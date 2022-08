“La ‘Mari Conazo”: Priscilla Vargas cayó en broma en doble sentido en transmisión con José Luis Repenning

Este viernes, José Luis Repenning y Priscilla Vargas sorprendieron a sus seguidores con una transmisión en vivo en las redes sociales. El encuentro virtual tuvo momentos llenos de risas, entre ellos cuando la periodista cayó en una broma de un usuario.

A través de su cuenta de Instagram, la exanimadora de “Aquí somos todos” se encontraba leyendo alguno de los mensajes de los fanáticos, pero finalmente terminó diciendo una grosería a los cuatro vientos.

“Oye, la ‘Mari Conazo’ está... ah, jajaja ¡Acabo de caer! ¡Qué vergüenza!”, dijo Priscilla Vargas según lo publicado en TiempoX.

Su compañero y amigo, José Repeppning no aguantó la risa mientras su compañera reclamaba: “¡Te iba a decir que le mandaras saludos! Me puse roja”.

“La otra vez que caí con ‘lomas turbas’, mis amigos me mandaban listas de nombres que yo no tenía que decir, por ejemplo Elsa Porrico, Elber... no puedo decirlo”, comentó.

Finalmente, la comunicadora abandonó el live y no lo guardó en la plataforma. “Espero que nadie esté grabando este live, porque no lo vamos a dejar arriba, si no, me voy a viralizar”, concluyó.