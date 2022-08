“La media inauguración conchetum...”: Naya Fácil obtuvo su licencia de conducir y la chocaron minutos después

Luego de haber fallado en su primer intento, Naya Fácil compartió la noticia de que finalmente pudo obtener su licencia de conducir tras aprobar su examen práctico.

La personalidad de las redes sociales inició su día contando que “voy en camino a uno de los días más importantes de este año. Voy tiritando... voy como si fuera a graduarme o a recibir un título”.

“8 meses luchando por esto, desde enero”, aseguró y no dijo en ningún momento de que se trataba su panorama de hoy.

Minutos más tarde, Naya subió un video a Instagram en donde reveló que “oficialmente tengo mi licencia de conducir. ¡Parenme ahora poh’!”, lanzó sin pelos en la lengua.

Posteriormente, la influencer aclaró que el documento “no es movido, es totalmente legal”.

“Por fin voy a manejar tranquila (...) Esto es muy importante en mi vida, soy adulta gente”, escribió feliz en la plataforma web.

“La media inauguración”

Sin embargo, la felicidad de Naya duró solamente unos instantes, puesto que le chocaron el espejo solamente unas cuadras después.

“Conchetu... me acaban de chocar el espejo (...) Venía para acá y el feo culi.. No sé. Me cargan que anden apurados”.

Posteriormente, la influencer le pidió ayuda a sus seguidores para ver cómo podía solucionar el problema, puesto que el otro conductor no se detuvo para ayudarla.

“La media inauguración conchetum... Que rabia (...) Ojalá tenga un pésimo día”, finalizó.