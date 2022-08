Novia de Piqué: sus looks más criticados, por los que la han comparado con Shakira

Piqué sigue en el ojo del huracán tras presumir su nueva relación con Clara Chía Marti, la joven con quien le fue infiel a Shakira.

La joven, quien es estudiante de relaciones públicas, ha sido muy atacada y culpada por “destruir” a una familia, y causarle dolor a la cantante, quien se ha visto triste y devastada.

Clara ha sido captada en diferentes ocasiones, tanto con Piqué, como con sus amigas, y sus looks han sido de los más criticados, además de compararla con Shakira, pues aseguran que la colombiana luce mucho mejor y tiene mejor estilo.

Looks de la novia de Piqué por los que la comparan con Shakira

Vestido largo y sandalias

El pasado fin de semana Clara fue captada de la mano con Piqué mientras iban llegando a la boda de un amigo, y fue muy criticada por su look.

La joven de 23 años llevó un vestido largo y ajustado, con rayas de colores en tono rojo, azul, verde, amarillo, y blanco, con cuello halter que tiene el precio de 790 euros, y complementó con tacones transparentes no tan altos.

Pero, no solo fue criticada por su look, también por su cabello, y es que la joven lució el cabello suelto, sin arreglar, por lo que dijeron que no le llega ni a los pies a Shakira.

Traje sastre

Clara también fue captada comiendo con Piqué llevando un look muy elegante con tonos claros y neutros.

La joven llevó un pantalón sastre con blazer blanco, y un suéter ajustado en tono beige, donde también lució el cabello suelto y al natural, llenándose de críticas y siendo comparada con la colombiana.

the ch3ater and the hom3wrecker-clara chia marti pic.twitter.com/PlrfPBmuG1 — Garnet_8 (@SYD_NSW_) August 20, 2022

Pantalón negro y top brillante

La novia de Piqué derrochó sensualidad en una salida con amigas, donde llevó un pantalón negro corte alto, dejando ver su abdomen.

Clara llevó este atuendo con un top brillante de tiras finas, y aunque lucía hermosa, muchos aseguraron que no se comparaba con el estilo de Shakira.

Look “total black”

Piqué fue captado con su novia recientemente también en un concierto, donde la joven llevó un traje sastre negro.

Clara combinó este atuendo con una blusa negra de seda y llevó el cabello suelto y sin arreglar.