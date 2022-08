Paty Maldonado reveló que le ofrecieron un trío con un francés: “Sexo sin amor no está en mi forma de hacer”

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado y Cata Pulido dejaron de lado sus críticas al mundo político para hablar sobre sus vidas personales, en donde revelaron que han recibido propuestas para realizar un trío amoroso.

“Me lo propuso un francés, era el amor de una gran amiga mía. Yo me quedé como: ‘¿Perdón? ¿De qué me estás hablando, hue...?’”, confesó la exMucho Gusto.

Según el relato de la “Maldo” este hombre habría sentido atracción sexual por ella, por lo que decidió contarle esta situación a su amiga.

“¿Cómo le digo esta hu...? Tiempo después él se fue a Francia y conversando con ella le digo: ‘Te debo decir esto, no me puedo quedar callada. Me pasó esto y esto con Fulano’. Y ella me responde que sabía. Él quería hablar conmigo porque le gustaba”, relató.

Posteriormente, Paty Maldonado aseguró que los tríos sexuales son algo “normal” en Francia, pero que no eran lo suyo. “Yo tengo una información del sexo por amor. En mi vida me acosté con un hombre sin estar enamorada. Me dijeron, desde cabra, que debía amar a esa persona”, aclaró.

“Algún día dije que él era estupendo (el francés), pero hasta ahí. Sexo sin amor no está en mi forma de hacer, Menos sin amor y menos un trío, por favor”, sentenció la opinóloga.