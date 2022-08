Thalía exhibe cómo quedó el dedo de su pie, tras sufrir accidente

La cantante Thalía siempre se ha caracterizado por ser muy abierta con lo que pasa todos los días en su vida, y ahora llamó la atención al compartir que sufrió un pequeño accidente. Te contamos qué le pasó y cómo se encuentra.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista mexicana compartió que sufrió dos caídas durante unas grabaciones, lo que provocó que se lastimara uno de los dedos de su pie.

“Acabo de descubrir en un dedito de mi pie que, me parece que, me lo rompí ayer en la filmación y ni cuenta me di. Era tanta la adrenalina, la emoción y el movimiento que ahorita lo supe”, compartió la actriz.

Aunque aseguró que se encuentra bien. “Sí lo puedo mover y todo (no siento dolor), pero vean el tamaño de moretón que tengo”, agregó.

“Casi me mato dos veces pero quedó increíble”, aseguró Thalía, y adelantó que el material ahora se encuentra en proceso de edición, aunque no dio más detalles de qué se trata lo que está preparando para su público.

La carrera de Thalía ha estado en pausa

Recordemos que, desde hace algunos años, la artista no ha sido constante con su carrera, aunque ha logrado mantenerse vigente, a pesar de los años.

En su lugar, ha estado enfocada en su familia y en tener comunicación con sus fans, por medio de las redes sociales.

Ya comenzó los festejos de su cumpleaños 51

Este 26 de agosto, la cantante cumplirá 51 años y ya comenzó con los festejos. Por medio de su cuenta de Instagram, mostró que estuvo en su disquera Sony Music, donde le organizaron una pequeña celebración con todo y pastel.

“¡Arrancamos la celebración de mi cumple! ¡Qué ‘sorpresón’!”, escribió en una publicación.

“¡Agradecida con mi compañía disquera por esta sorpresa tan fantástica! Los amo a cada uno de ustedes familia”, expresó en otro posteo, el cual acompañó con un video.