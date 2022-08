“Yo no te puedo negar que...”: Patricia Maldonado se sincera y habla sobre su relación con Raquel Argandoña

Patricia Maldonado dio una entrevista a Daniel Fuenzalida para el programa de TV+ Me Late, en donde se refirió a su relación con Raquel Argandoña. En ese sentido, el animador del espacio le preguntó a la opinóloga si “¿es tu amiga?”.

“¿Por qué me preguntai por esa vieja?”, señaló entre risas Maldonado. “Tener que soportarla todos los fines de semanas”, expresó aludiendo a que ambas, junto a Manu González, son parte del café concert “Quién apagó la tele”.

Tras esto, afirmó que “con la Raquel nos une una amistad de hace muchos años”.

“Yo no te puedo negar a tu que nosotras no nos peleamos y que no tenemos diferencias, pero cuando se trata de subir al escenario por ejemplo ahora, y que estamos listos para la gira”, concluyó Patricia Maldonado.

