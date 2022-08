Así lucía Chris Evans antes de ser Capitán América: no era igual de musculoso

La mayoría conoce y recuerda a Chris Evans como el guapo Capitán América, el superhéroe de Marvel que catapultó su carrera y se convirtió en un antes y después en su vida.

Sin embargo, el estadounidense comenzó su carrera mucho tiempo atrás, haciendo pequeños papeles en los que se fue ganando el corazón de sus fans y en los que lucía muy diferente a la actualidad.

Así era Chris Evans antes de convertirse en el Capitán América

El joven y delgado Steve Rogers de la ficción que iba a disputar la Segunda Guerra Mundial, no dista demasiado del look que tenía el actor previo a comenzar a apostar fuertemente por su trayectoria en Hollywood.

Chris Evans nació en Boston y cuando terminó la secundaria, se mudó a Nueva York para estudiar actuación y perseguir su sueño. En su adolescencia nació ese deseo seriamente tras participar en varias obras escolares.

De acuerdo con Telehit, su primer papel profesional fue en un cortometraje llamado The Paper Boy, luego protagonizó la serie Opposite Sex, apareció en los filmes de comedia Not Another Teen Movie (2001) y luego en The Perfect Score (2004).

Su gran debut en las películas de superhéroes se hizo de la mano de Los 4 Fantásticos (2005) y su secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), donde fue la “Antorcha Humana”. Estos serían sus primeros filmes en ser éxitos de taquilla.

Esa exposición fue muy beneficiosa para él. Después de ese momento, sería reconocido como galán codiciado, atrayendo fans y papeles importantes. En 2011 definitivamente dio el paso como el primer vengador, así que tuvo que prepararse aumentando masa muscular y ganando peso.