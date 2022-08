Charlas financieras con Kike Acuña: “Cuento un poco lo que me pasó que gané plata, no supe invertir y cuando lo hice, me estafaron”

Kike Acuña estuvo como invitado al programa de farándula de TV+, “Me Late”, en donde habló sobre su nuevo trabajo enfocado en la educación financiera. Además, aprovechó de contar detalles sobre su libro “Sobreviví”, que será lanzado en octubre.

“Después de haberlo pasado bastante mal, ahora bien, contento”, aseguró tras haber sido consultado sobre su estado actual. El exjugador aseguró que se encuentra tranquilo, y que “ahora estoy como siempre quise estar”.

Posteriormente, fue consultado sobre su nuevo trabajo en la agencia Golden Bull, en donde se dedica a realizar asesorías financieras a futbolistas de los diversos clubes nacionales sobre su propia experiencia.

“Yo voy, cuento un poco lo que me pasó que gané plata, no supe invertir y cuando lo hice, me estafaron”, indicó.

El objetivo es que los jóvenes deportistas logren invertir su dinero, pensando en que en algún momento se retirarán del fútbol y que de igual manera cuenten con sus negocios o con inversiones que les permitan vivir sin preocupaciones financieras.

Kike Acuña

El mejor momento de su carrera

A raíz de esto, Acuña habló sobre uno de los mejores momentos de su carrera, asegurando que hace 20 años llegó a ganar 112 millones de pesos mensuales como futbolista. Eso sí, en esa época “nunca hice caso a nadie y eso es lo que le digo hoy a otros futbolistas, que no pensé que esa cascada de dinero se iba a secar en algún momento y de la noche a la mañana te encuentras con que no tienes nada y es súper difícil”.

En la misma línea, contó su experiencias tras no saber administrar de buena forma su dinero y que fue víctima de una estafa. En esta ocasión recibió una llamada de su banco asegurando que todos los días estaba sacando 200 mil pesos, a lo que él respondió que no usaba esa tarjeta puesto que se encontraba fuera de Chile y finalmente descubrió que uno de sus amigos les estaba sacando dinero.

Para concluir su visita al programa de TV+, Kike Acuña promoció su libro “Sobreviví” donde relata sus vivencias durante su carrera y los problemas financieros que lo aquejaron.