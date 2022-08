¿Cuántas cirugías se ha realizado Thalía a lo largo de su carrera?

Thalía es considerada una de las mujeres más bellas de México, según la farándula mexicana. Sin embargo, con el paso de los años su físico ha cambiado y luce muy diferente a los años en que saltó a la fama.

A sus 51 años, ella misma ha dicho que no ha pasado por cirugías estéticas para mantenerse regia a través de imágenes de diferentes épocas en su carrera se pueden cambios que solo se logran con el bisturí o procedimientos médicos.

Al parecer, una de las primeras cirugías que se realizó Thalía fue una rinoplastia, ya que su nariz dejó de tener una forma ancha y robusta, a una delgada y esbelta. Además, también existe la posibilidad de que retocara su mentón, porque luce más fino que como lo tenía cuando participó en las novelas ‘Marimar’ y ‘María la del barrio’.

La cirugía que también se realizó la cantante y que nunca ha ocultado es la otoplastia, que consiste en modificar el tamaño y forma de las orejas. Thalía ha asegurado que las de ella parecían “orejas de Dumbo” y por eso se sometió al procedimiento estético.

Otro de los cambios controversiales de la también modelo involucra su cintura porque, aunque ha subido de peso, mantiene una cintura pequeña. Este es un procedimiento que Thalía no ha confirmado, ni desmentido, porque ha hecho comentarios que indican que quizás si ha retirado costillas de su cuerpo para verse mejor.

“Yo creo que Dios pensaba que yo iba a ser hombre, ya ves que a Adán le quitaron una costilla para hacer a Eva, entonces yo creo que Dios creía que podía sacarme tres costillas y sacar a tres mujeres de mí y finalmente decidió que yo fuera mujer también; no se me formaron las tres costillas”, empezó a decir la actriz y cantante. Me hicieron unas radiografías un día en un accidente que tuve y no tengo tres costillas, no se me formaron, entonces tengo mi cintura chiquita”, llegó a decir hace años Thalía.