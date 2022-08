Danna Paola y las veces que ha callado a sus críticos dejando poderosos mensajes de amor propio

Danna Paola es una de las artistas más señaladas por su apariencia física, por lo que ha tenido que defenderse en varias ocasiones y recordarnos que nadie tiene derecho a emitor opiniones de cuerpos ajenos.

Desde que saltó a la fama ha tenido que manejar las inseguridades que le provocan tantos señalamientos sobre su imagen y entender que no tiene que complacer a nadie, solo a ella misma, y que su valor no depende de su imagen, algo que ha intentado transmitir.

Las veces que Danna Paola se ha defendido de sus ‘haters’

La más reciente llegó en una conferencia de prensa a propósito del lanzamiento del videoclip oficial de XT4S1S, su nuevo material musical, en donde hizo alusión a las críticas que le han hecho por estar delgada y hasta los rumores que sufre de un trastorno alimenticio.

"Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”. — Dijo Danna Paola sobre la relación con su figura.

En abril de este año, la intérprete de Oye Pablo tuvo que salir a los medios de comunicación a defenderse por el mismo tema y aprovechó para aclarar que se encuentra en perfecto estado de salud, pidiendo que cesaran los rumores que nada tenían que ver con la realidad.

“A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro. La verdad es que estoy sana, estoy bien. Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro”. — Danna Paola después de su aparición en los Premios Juventud.

No obstante, la mexicana ha tenido que lidiar hasta con el lado opuesto del panorama, como cuando en 2019 la tildaban de “gorda” y le hicieron body shaming por los cambios en su cuerpo, algo que ella aclaró en una entrevista con Yordi Rosado.

En esa ocasión dijo que todo fue producto de mudarse sola a Estados Unidos y disfrutar con libertad de los placeres, así como comenzar a retener líquidos y aumentar 10 kilos.

“No por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario, somos mujeres y también somos voces, que en este caso, a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene lo voy a hacer. Somos humanos, no somos perfectos y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real, entonces hay que apoyar más a lo que es real“. — Danna Paola sobre los cambios en su cuerpo luego de mudarse a Miami en 2019.

Con esto, demostró que nadie puede supeditar su amor propio a los comentarios y las opiniones de los demás, porque no se puede complacer a todo el mundo. Nuestro valor está en nosotras mismas, gracias a nuestra dignidad humana inherente, talentos, inteligencia y atributos.