“Para mí fue muy difícil”: Laura Prieto contó su verdad sobre recordada pelea con JC Rodríguez

Corría el año 2014 y Laurita Prieto era la flamante polola del animador Julio César Rodríguez, aunque él apareciera todo feliz y cariñoso con Francisca García-Huidobro en la portada de la revista Caras. El asunto le valió tremenda pelea a la pareja que en esa época era de lo más llamativa.

Sin embargo, durante este viernes en Me Late, Laura Prieto no tuvo problemas en reconocer que la situación con su entonces pareja fue bien triste y desagradable para ella. Y es que en la publicación JC aparecía con Fran García como si ellos fueran la verdadera pareja del momento y acompañados de una frase que decía: “Vamos a estar juntos… A los 70 años”.

Con respecto a dicho episodio, la panelista del programa de TV+ afirmó: “Me acuerdo que en ese tiempo estaba en El Club de la Comedia y Julio estaba en Primer Plano, y yo me enteré de esa portada por la prensa. Estaba llegando de trabajar y un periodista me preguntó qué opinaba de eso, y dije que sabía, que estaba todo okey, y yo por dentro con una rabia” , aseguró.

Su rabia era entendible, porque tal como ella misma dijo en Me Late “vivía con Julio y nunca me comentó. No tenía problemas con la portada, y era sumamente entendible que una persona por su trabajo tiene que dar una entrevista, pero en ese minuto no se hablaron las cosas”, aclaró.

Al ser consultada si le generó tristeza que su pareja de aquel entonces no le haya contado, la uruguaya tuvo una tajante respuesta. “¿Tú crees que no me va a doler si me tiran una portada de la revista Caras sin anestesia? Obvio que va a doler ”, dijo.

“Se habló, fue una pelea grande, pero bueno, fue hace mil años (…) pienso que igual era mucho más chica e inexperta, tenía menos inteligencia emocional, y en ese minuto estaba mucho más expuesta a los medios”, agregó.

Finalmente, Laura Prieto cerró su relato confesando que “para mí fue muy difícil, aparte como mujer también estar con alguien que no te da seguridad de fidelidad, no sabes con lo que te va a salir. Hoy he tomado decisiones con mis otras parejas, como tener más comunicación y si veo una persona que es media juguetona, prefiero retraerme, aunque haya sentimientos para cuidarme un poco más”, concluyó.