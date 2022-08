Vale Roth aseguró que terminó el colegio de manera online y en pandemia tras sufrir “crisis de pánico”

Valentina Roth participará en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde junto a otros bailarines revelará algunos detalles desconocidos de su vida, entre ellos cómo fue finalizar su etapa escolar a los 30 años.

El exgimnasta contó que durante la pandemia provocada por el COVID-19, encontró una alternativa perfecta para terminar su enseñanza media, ya que solamente habían opciones de manera online y era lo mejor dado sus problemas de ansiedad.

Según lo revelado por TiempoX, la bailarina confesó que “yo terminé 4to medio en pandemia, bacán, online me encantó, era más fácil porque yo empecé con todo el tema de las crisis de pánico y no podía ir al colegio”.

La exchica “Calle 7″ aseguró en que siempre tuvo intenciones de ir a sus clases, pero aparecían muchos obstáculos en el camino. “Iba trataba de sacarlo y después me angustiaba al entrar a las clases, porque soy muy de que me entra por aquí y me sale por allá”, explicó.

Finalmente, Valentina Roth reconoció que “tengo déficit atencional brígida entonces podía estar ahí en la clase, así que solucionado para mí, esto me cayó como anillo al dedo. Salí del colegio, nunca es tarde”, reflexionó.