“Jose es muy pasional, Sole es rigurosa”: Animadores de “Mucho Gusto” se confiesan

La llegada de Soledad Onetto al “Mucho Gusto” para “potenciar el contenido informativo” de cara al Plebiscito del 4 de septiembre le dio un sabor diferente y, a veces, hasta punzante al matinal de Mega en los momentos que debaten noticias de alto impacto y no siempre piensan de la misma manera, sobre todo con José Antonio Neme, a quien la nueva integrante define como “pasional”.

Mientras karla Constant es la conciliadora del grupo, Neme es el irreverente, confrontacional y más dechavetado. Onetto, en tanto, la que llama al orden. Por lo menos, eso es lo que se ve en pantalla.

¿Pero qué piensan ellos realmente de sus compañeros y de sus propios estilos? Fuimos a preguntarles directamente, para evitar malos entendidos y esto fue lo que nos dijeron con “mucho gusto”, los unos, de los otros y de ellos mismos.

Karla Constant: “Encarno la templanza”

“Mi estilo es ser lo que soy, desde tener un contacto directo, cercano y representar muchas veces las voces de quienes ven y son parte del Mucho Gusto. Yo creo que mi estilo tiene que ver con lo natural, lo cercano, ser verdadero. Y en ese sentido todo lo que yo encarno: lo centrado, la templanza, la alegría desde lo natural, desde lo que yo soy”.

“La Sole tiene el prestigio que tiene porque ha sido una mujer consecuente a lo largo de toda su carrera. Es una tremenda profesional, es sumamente divertida, me gusta lo centrada que es. Es dulce, siempre bien informada. Una mujer sólida yo creo que efectivamente nos representa muy bien a todas las mujeres”.

“Jose para mí tiene un estilo único, puede ir desde la locura, el humor, a los más profundo. Las reflexiones que de repente nos hacen despertar respecto a un tema. Es un hombre muy culto con una gran memoria y una versatilidad única”.

José Antonio Neme: “Ni yo me entiendo”

“Mi estilo no tiene ni un tipo de definición. Es una cosa hormonal, absolutamente cambiante, lunática, ni siquiera yo me entiendo, no tiene coherencia, una locura… delirio”, comenta risueño.

“La Karla es pura emoción, cariño, contención. Es una persona que tiene un actitud muy maternal frente a nosotros y a los temas y creo que eso es super necesario”.

“Sole es una mujer rigurosa, todo lo importante lo lleva ella en este programa. La rigurosidad, los datos, en fin. Ella nos pone el profesionalismo… es el cable a tierra”.

Soledad Onetto: “Nos llevamos muy bien”

“Mi estilo yo creo que es el mismo de siempre, tratar de aportar con datos, con análisis pero también pasarlo bien, intentar de tener un buen momento en tiempos difíciles donde la actualidad está muy presente. La pauta, además, está muy pesada, como cargada de política. Pero tratamos de hacer lo posible, aportar con análisis he invitar a todos a pensar en conjunto y tener mucha comunicación con la audiencia”.

“Jose es muy él, no se guarda nada, es muy pasional, pero a ratos se nos cansa también. Pero yo creo que esa emoción la muestra en cada uno de los temas y se compromete también periodísticamente. Nada que decir de su solvencia comunicacional que es evidente para todos”.

“Karla es más pausada, nos escucha, tiene un punto de vista más ciudadano y es un tremendo aporte a la conversación. Lo bueno es que nos llevamos muy bien con todos lo que integran el panel… hay un buen ambiente”, confesó para Publimetro.